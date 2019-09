Ministerstvo: Každá desátá stavba zahájena bez stavebního povolení

Praha - Každá desátá stavba v Česku je v současnosti zahájena bez stavebního povolení, takzvaně načerno. Podle nového stavebního zákona, jehož věcný záměr vláda v červnu schválila, bude každá černá stavba odstraněna na náklady státu. Na setkání s novináři to řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Nový stavební zákon má urychlit a zjednodušit povolování staveb. Podle plánu ministerstva pro místní rozvoj, které zákon předkládá, by měl platit od roku 2021.

"Nechali jsme si udělat analýzu, ze které vyplynulo, že každá desátá stavba je zahájena načerno. To svědčí o tom, že se stavebním právem je potřeba opravdu něco udělat. Protože investoři už toho mají dost a uchylují se k těmto společensky velmi nekomfortním krokům. V novém zákoně je to nastavené tak, že černá stavba bude odstraněna. Bez kompromisů, žádná dodatečná stavební povolení," uvedla Dostálová.

Pokud investor zahájí stavbu na základě stavebního povolení, ale poté se od dokumentace odchýlí, stavební úřad podle ministryně nařídí okamžitě přerušit práce. "Pokud investor poslechne a přeruší stavbu, tak mu bude umožněno dodatečně povolit ty změny, které tam udělal. Pokud práce nepřeruší, tak bude stavba opět odstraněna," doplnila Dostálová.

Podle ní lze nařídit odstranění černé stavby i dnes, ale děje se to jen výjimečně. Problém je v tom, že náklady musí zaplatit obec, která na to většinou nemá peníze. "Tím pádem tu stavbu neodstraní. A ten projekt vyhnívá, až se jednoho dne dodatečně povolí a celý ten proces se zlegalizuje. Teď to odstraňování bude platit stát," uvedla dále ministryně.

Podle nového stavebního zákona budou stavební úřady spadat pod stát, nikoliv pod obce, jako dosud. Podle Dostálové se tak zvýší zastupitelnost, protože zhruba čtvrtina ze 730 stavebních úřadů má jednoho zaměstnance. Pokud onemocní, nemá ho kdo zastoupit. "V novém systému jde o sdílení úředníků. Ale nechci, aby tady vznikla panika, že třeba úředníky z Prahy přestěhujeme do Českých Budějovic. Tak to není. Všechno bude digitalizováno, takže to půjde řešit virtuálně. V případě větších staveb mohou pomáhat úředníci napříč celou republikou. Samozřejmě, pokud bude potřeba řešit nějaký problém na místě, tak tam někdo může přijet," dodala.

MMR předpokládá, by se mělo povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku zkrátit na rok. Podle kritiků ale zákon nahrává developerům, popírá veřejné zájmy, jako je například ochrana přírody, a otevírá prostor pro korupci.

Návrh počítá s tím, že se územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) sloučí do jednotného povolovacího řízení. Důležitou součástí je podle MMR digitalizace stavební agendy.

Harmonogram počítá s tím, že paragrafové změní by mělo být vypracováno v listopadu letošního roku. Po vypořádání připomínek v meziresortním řízení a projednání návrhu zákona legislativní radou by měla vláda návrh zákona schválit do konce dubna 2020. Po projednání oběma komorami Parlamentu by ho měl v listopadu 2020 schválit prezident. Platný by měl být od roku 2021. Podle některých odborníků ale není takový plán reálný.