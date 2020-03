Ministerstvo financí zveřejní údaje o rozpočtu ke konci února

Praha - Ministerstvo financí dnes zveřejní údaje o státním rozpočtu ke konci února. V loňském roce byl rozpočet České republiky ke konci února ve schodku 19,9 miliardy korun. Letos v lednu skončilo hospodaření rozpočtu ve schodku osm miliard, zatímco loni v lednu rozpočet vykázal přebytek 8,8 miliardy korun.

Státní rozpočet letos za leden vykázal schodek poprvé od roku 2003, kdy skončil v deficitu 10,4 miliardy korun. Od té doby až do loňského roku byl vždy v lednu státní rozpočet v přebytku. Lednový výsledek rozpočtu byl podle ministerstva ovlivněn platbami do rozpočtu EU, meziročně vyššími platbami do Státního fondu dopravní infrastruktury nebo růstem platů učitelů a důchodů.