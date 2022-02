Mills i Březina si roli vlajkonošů užili, sportovci na dálku podpořili Samkovou

Slavnostní zahájení XXIV. zimních olympijských her, 4. února 2022, Peking. Čeští sportovci v čele s vlajkonoši krasobruslařem Michalem Březinou a hokejistkou Alenou Mills.

Peking - Kapitánka hokejové reprezentace Alena Mills i krasobruslař Michal Březina si maximálně užili role vlajkonošů české výpravy na slavnostním zahájení olympijských her v Pekingu. Čeští sportovci při něm na dálku podpořili zraněnou snowboardistku Evu Samkovou, která si v prosinci při závodech zlomila kotníky a nemůže usilovat o třetí olympijskou medaili. Většina z českých olympioniků si na její počest nezbytný respirátor ozdobila namalovaným knírkem, který je tradičním doplňkem Samkové na závodech.

"Myslím, že to byl nápad bráchy Domči Láskové. Na podporu, že tady Eva nemůže být. Přejeme jí, aby se uzdravila a mohla brzy zpět na svah," uvedla Mills, která měla na respirátoru namalovaný knírek stejně jako všechny hokejisty.

Olympijská vítězka ze Soči a bronzová z Pchjongčchangu Samková zase na dálku s koštětem v ruce svým následovníkům radila, jak správně vlajku nést. "Jak jsem s ní začala máchat, tak se mi pak zamotala. Hlavně ze začátku je potřeba mít vlajku rozmotanou," uvedla Samková v czechteam.tv. Vlajkonoškou byla před čtyřmi lety v Jižní Koreji.

Samková nebyla jediným sportovcem, který olympioniky na dálku podpořil. V Česku sledoval nástup výpravy i hokejový brankář Šimon Hrubec, který kvůli opatřením proti koronaviru do Pekingu ještě neodletěl. Na sociálních sítích sdílel video, na kterém před televizní obrazovkou mává s krajany fanouškům v týmovém oblečení.

Ústředními postavami českého defilé byli Mills a Březina, s kterými šlo asi pět desítek českých sportovců. "Pocity jsou super. Bylo to něco nového. Já jsem vždy stál za vlajkou a tentokrát jsem mohl nést vlajku, když nastupoval celý tým a navíc největší tým v historii," uvedl Březina, který startuje na čtvrtých olympijských hrách.

Mills zažívá olympiádu stejně jako všechny české hokejistky poprvé. "Bylo to úžasné. Uběhlo to hrozně rychle. Je to nepopsatelný pocit, jen pozitivní emoce. Neznám dost slov, abych je popsala," uvedla.

Stejně jako na loňských letních olympijských hrách nesli českou vlajku poprvé dva sportovci - muž a žena. Žádné školení ale dopředu nedostali. "Potrénovali jsme po cestě na stadion. Měli jsme čas se domluvit a vyzkoušet, jestli fouká vítr a jak bude vlajka vlát. Vyzkoušeli jsme i pár společných chmatů, jak vlajku držet. Myslím, že jsme měli dobrý plán a zvládli jsme to dobře," uvedla dlouholetá kapitánka ženské reprezentace.

Přestože většinou nesli vlajku společně, na ploše olympijského stadionu si každý z nich užil roli vlajkonoše chvilku i sám. "Domluvili jsme se, že ji poneseme společně. Pak jsme si ji ale spontánně předali," řekla Mills.