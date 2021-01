Milion chvilek happeningem kritizoval údajný střet zájmu Babiše

Praha - Na údajný střet zájmu premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) dnes upozornil před budovou ministerstva zemědělství on-line vysílaný happening spolku Milion chvilek. Kritizoval především čerpání evropských dotací v zemědělství a nastavení jejich pravidel. Spolek zároveň dnes odeslal žádost zástupcům orgánů EU o představení výsledků auditu o premiérově možném střetu zájmu. Premiér střet zájmu dlouhodobě odmítá.

"Jsme svědky něčeho, čemu se říká unesený stát. Státní správa a důležité instituce už neslouží ve veřejném zájmu ale jen v zájmu malé skupiny osob. Zvlášť v dnešní době je to ještě víc do očí bijící, že Andrej Babiš a někteří další těží obrovské peníze v rozporu se zákonem. Je to v kontrastu s tím, jak celá společnost žádá," řekl k akci předseda spolku Benjamin Roll.

Spolek poukázal například na nastavení podmínek zemědělských dotací z EU na příštích sedm let. Ty jsou podle spolku zaměřeny hlavně pro velké agrární firmy jako je holding Agrofert. Firma podle nich po nástupu Babiše do čela vlády získala přes 20 miliard korun z veřejných peněz.

Asi půlhodinový happening, který se vysílal i přes internet, se konal před budovou ministerstva zemědělství. Na ni spolek promítal různá hesla včetně výzvy k účasti v podzimních parlamentních volbách. Roll na konci vyzval také k účasti na protestní masopustní jízdě, kterou chce spolek uspořádat 13. února v Praze prostřednictvím alegorických vozů.

Babiš vlastnil Agrofert do února 2017, kdy ho převedl do svěřenského fondu. Důvodem byla novela zákona o střetu zájmů, podle které nesmějí mít firmy členů vlády přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Právní služba Evropské komise ale předloni v listopadu dospěla k závěru, že Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu firmy a jako premiér má zároveň vliv na rozhodování o rozpočtu i dotacích. Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá a označuje šetření za politickou záležitost. Stejně tak jakékoli pochybení odmítl opakovaně také Agrofert. Tomanova rodina vlastní velký zemědělský podnik.