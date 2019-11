Milion chvilek dá v sobotu na Letné Babišovi ultimátum

Praha - Při sobotní demonstraci na Letné chce spolek Milion chvilek dát premiérovi Andreji Babišovi (ANO) ultimátum. Buď vyřeší svůj střet zájmů, zbaví se holdingu Agrofert a médií a odvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), anebo ať sám odstoupí. V opačném případě vypukne další vlna protestů. Na dnešní tiskové konferenci to řekl předseda spolku Mikuláš Minář. Demonstrace začne ve 14:00.

"Nejvážnějším důvodem k nespokojenosti je pokračující obrovský střet zájmů premiéra. Místo, aby sloužil občanům, stará se o vlastní prospěch. Andrej Babiš zneužívá svoji mediální moc, aby si získal a udržel moc politickou. Následně zneužívá moc politickou, aby podpořil svůj byznys. A ještě se nestydí prohlašovat, že na svěřenské fondy, v jejichž kontrolní radě sedí jeho manželka a blízcí přátelé, nemá žádný vliv," řekl Minář.

Babiš začátkem roku 2017 převedl akcie svých firem kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Podle svých kritiků se ale od holdingu Agrofert, který dříve vlastnil, neodstřihl, stále jej ovlivňuje a má zájem na jeho výsledcích.

"Z těchto důvodů dáme Andreji Babišovi na Letenské pláni ultimátum: buď k určitému datu vyřeší svůj střet zájmů, zbaví se Agrofertu včetně médií a odvolá Marii Benešovou z funkce ministryně spravedlnosti, anebo ať odstoupí z premiérské funkce. Pokud tak neučiní, vypukne další vlna silnějších a kreativnějších protestních akcí po celé republice," dodal Minář.

Dosud podle něj spolek spíše říkal, proti čemu je a co nechce. "Na Letné jasně pojmenujeme, co chceme a pro co jsme. Budou to elementární principy zdravé demokracie, k nimž se bude moci svým podpisem připojit každý, kdo se s nimi ztotožní. Tuto novou podpisovou výzvu bude každý moct podepsat v sobotu od 17:11 na www.milionchvilek.cz," uvedl. Minář také řekl, že Milion chvilek se nestane politickou stranou.

Na Letné podle místopředsedy Milionu chvilek Benjamina Rolla zazní několik dalších výzev. Spolek se obrátí na opoziční demokratické strany a vyzve je ke třem věcem. Jednou z nich je to, aby nalezly řešení problému oslabených voličských hlasů. "Kvůli přílišné roztříštěnosti opozice mají hlasy občanů mnohem slabší váhu," řekl Roll s tím, že přestože ANO, SPD a KSČM v posledních volbách do Sněmovny v roce 2017 obdržely podobný počet hlasů jako zbytek parlamentních stran, získaly výrazně větší počet mandátů.

Kromě toho chtějí zástupci spolku na protestu blíže představit čtyři důvody pro další potenciální protesty. Jsou jimi snaha o politické ovládnutí justice například odvoláním nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana či snaha o politické ovládnutí veřejnoprávních médií. Protesty by podle Rolla mohly nastat také v případě, že Česko bude poškozeno Babišovým střetem zájmů například ztrátou unijních peněz, nebo pokud by prezident Miloš Zeman udělil premiérovi abolici, kdyby bylo obnoveno pravomocně zastavené stíhání v kauze Čapí hnízdo. Babiš už dříve opakovaně tvrdil, že by abolici nepřijal.

Na sobotním protestu vystoupí biskup Václav Malý, signatářka Charty 77 Dana Němcová či Jana Filipová, která Babiše žalovala kvůli výroku o demonstrantech. Soud nepravomocně rozhodl o omluvě, Babiš se proti verdiktu odvolal. Demonstraci podpoří také sedláci, kteří přijedou do Prahy na traktorech.

Podle Veroniky Vendlové se tento týden konají demonstrace také v zahraničí, například v Koreji, Bruselu, Londýně či Paříži. "Zatím jde o 41 míst, což je dvakrát víc než v červnu," řekla. Den po sobotní akci se konají události v regionech, podle Vendlové se k dnešku zaregistrovalo 136 českých měst a obcí, třeba Brno, Plzeň, Olomouc nebo Ústí nad Labem.

Dosavadní protesty, které Milion chvilek pořádal proti Babišovi a za nezávislost justice, vyvrcholily červnovou demonstrací na Letné, která byla největší od roku 1989. Podle organizátorů na ni dorazilo čtvrt milionu lidí, podle operátora T-Mobile 283.000 lidí, policie hovořila o zhruba 200.000 lidí.