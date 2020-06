Milion chvilek bude protestovat v Praze a desítkách dalších měst

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář (vlevo) přišel s transparentem 29. dubna 2020 do Letenských sadů v Praze protestovat proti tomu, jak vláda postupuje a komunikuje v době koronaviru.

Praha - V Praze i na dalších 145 místech Česka se dnes budou konat protesty proti vládě a premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Demonstrace pořádá spolek Milion chvilek. Organizátoři chtějí dát najevo nesouhlas s postupem vlády v době koronavirové krize, protestovat ale chtějí i třeba proti střetu zájmu premiéra nebo proti rozkladu demokratických institucí. Spolek proti vládě a Babišovi protestuje opakovaně, před rokem uspořádal demonstraci se statisícovou účastí.

Demonstranti by se dnes měli v Praze na Staroměstském náměstí sejít v omezeném počtu, protože kvůli riziku nákazy novým koronavirem jsou v Česku zakázané hromadné akce nad 500 osob. Pořadatelé proto chtějí vymezit koridor, do kterého pustí jen předepsaný počet lidí. Lidé, kteří se do vymezeného prostoru nevejdou, budou moct podle spolku svůj názor vyjádřit individuálně. S nařízením úřadů ale Milion chvilek nesouhlasí, a chystá proto správní žalobu. Zrušil také plánovaných pochod k sídlu vlády.

Akce se dnes budou konat také například v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Opavě, Ostravě, Plzni, ve Zlíně, ale také v různých částech Prahy.

Organizátoři chtějí demonstrací upozornit na nedostatečnou a pomalou finanční pomoc české ekonomice, netransparentní veřejné zakázky na zdravotnický materiál nebo na to, že vyplácení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným a společníkům malých firem připraví místní samosprávy o příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet a právě obce a kraje.

Spolek také kritizuje návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který může podle kritiků pomoci Babišovi v jeho sporu o to, zda je ve střetu zájmů. Vláda jej minulý týden hlasy ministrů za hnutí ANO schválila. Podle předlohy by byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za vlastníka holdingu.