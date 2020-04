Miliardářské středisko dráždí obyvatele Riviéry, píše WP

Saint-Tropez (Francie) - "Velmi bohatí lidé jsou jiní než vy a já," napsal svého času Francis Scott Fitzgerald. Jen zřídka je toto tvrzení tak zjevné jako v případě strategií izolace ultra-bohatých, jež odhalila doba pandemie nemoci covid-19, napsal list The Washington Post.

Někteří se ukrývají v luxusních, supermoderních bunkrech. Jiní si pronajali přímořská sídla, do kterých se uchýlili po dobu pandemie. Z karibského souostroví Grenadiny zveřejnil hudební vydavatelský magnát - a miliardář - David Geffen na instagramu snímky své bezmála 140 metrů dlouhé jachty Rising Sun a doplnil je vzkazem: "Doufám, že se všichni držíte v bezpečí."

A ve známém letovisku Saint-Tropez na francouzské Riviéře mají někteří z nejbohatších lidí světa nejen zdmi obehnaný a branou chráněný komplex, ale také vlastní, soukromé testovací středisko na možnou přítomnost koronaviru.

V komplexu Les Parcs de Saint-Tropez, který leží na ploše 110 hektarů, mají vily podobné palácům například předseda představenstva koncernu LVMH Bernard Arnault, majitel hotelu Ritz Paris Mohamed al-Fayed nebo indický ocelový magnát Lakšmí Mittal.

Místní zdravotní středisko, kde slouží lékař a laboratorní technik, odebírá a kontroluje vzorky obyvatel komplexu a jejich přátel. Podrobnosti o tom unikly do regionálního listu Var-Matin, podle nějž se o zdravotní péči postaral předseda asociace Les Parcs Jean-Louis Oger. Tento movitý farmaceut a podnikatel vlastní na jihu Francie několik klinik a laboratoří.

A místní obyvatele přítomnost testovacího střediska "jen pro vyvolené" značně popudila. "Tomu se říká solidarita," řekl jeden z nich listu Var-Matin.

Po celé Francii, kde už během pandemie zemřelo více než 20.000 lidí, u nichž byla zjištěna nákaza koronavirem, je většina veřejných nemocnic zahlcená pacienty s nemocí covid-19. Testů je nedostatek, anebo jsou zcela nedostupné. A stejná situace panuje i v sainttropezské nemocnici Pôle de Santé du Golfe.

Zdravotníci jsou pobouření, řekl jeden z doktorů této veřejné nemocnice, který si nepřál být jmenován. "Není normální, že tu nemáme vůbec nic - nemáme žádné testy - a je to doslova noční můra nějaký test sehnat," dodal.

Oger trvá na tom, že zdravotníci v komplexu provádějí jen krevní testy v rámci klinické studie, kterou vede jeho společnost s cílem zjistit hladinu imunity u lidí, kteří byli virem nakaženi. "Neprováděli jsme žádné nosní testy, podle nichž se zjistí, zda je pacient nemocný," prohlásil. Místní obyvatelé ovšem uvádějí, že k nim se donesly jiné informace.

"Tomu nevěřím ani trochu," řekla Laetitia Leplaideurová, bývalá předsedkyně Rotary klubu. "Obyvatelé Saint-Tropez mluví o tom, že se v komplexu provádějí testy na covid-19. A jsou bez sebe vzteky, protože všichni bychom si chtěli nechat udělat test," dodala.

Komplex Les Parcs de Saint-Tropez byl založen v roce 1951, kdy stavitel Robert Geffroy uvízl po poruše motoru své jachty v místní rybářské vesnici - a objevil opodál pás nedotčeného pobřeží. V té době už bylo Saint-Tropez oblíbeným místem odpočinku pro bohaté, slavné a privilegované.

Herec Errol Flynn se tu pravidelně plavil na své dvojstěžňové plachetnici Sirocco. Spisovatelka Colette psala knihy ve svém bungalovu a dovolenou tu pravidelně trávila módní návrhářka Coco Chanel a básník Jean Cocteau. Geffroy strávil dalších 30 let přeměnou zarostlé parcely na Pointe de l’Ay v nesmírně exkluzivní čtvrť, která měla nejen bránu, ale i stráž, což byla tehdy novinka.

Většina Saint-Tropez je kvůli celonárodním karanténním opatřením uzavřená, v provozu zůstávají jen nezbytné služby, jako jsou obchody s potravinami a pekařství. Les Parcs ovšem překypuje aktivitou. Asi třetina rezidencí je podle Ogera obsazená. Zahradníci a čističi bazénů chodí do práce; podle The Washington Post někteří majitelé domů - bez ohledu na bezpečnostní opatření - oznámili manažerům svých nemovitostí, že pokud se personál pečující o jejich pohodlí neukáže, nedostane nikdo zaplaceno.

"Tohle je příklad hrstky šťastlivců, kteří jako by říkali: 'Máme peníze, děláme si, co chceme, a je nám jedno, co nařizuje stát'," uvedla Leplaideurová. "Všichni v celé oblasti dodržují vládní nařízení - až na ty v Les Parcs."

C’est la vie - a pandemie.