Microsoft kvůli covidu ruší pevné datum návratu do kanceláří v USA

Redmont (USA) - Americký softwarový gigant Microsoft zrušil kvůli šíření nakažlivější koronavirové varianty delta pevné datum návratu do kanceláří ve Spojených státech. Firma o tom informovala na svém blogu.

Původně měla společnost v plánu otevřít své ústředí v Redmontu a další americké pobočky 4. října. Místo toho každou z nich znovu otevře podle toho, zda splňuje soubor firemních kritérií a místních zdravotních opatření. Softwarový gigant také uvedl, že na přípravu před návratem do kanceláří poskytne zaměstnancům 30denní přechodné období.

"Vzhledem k nejistotě ohledně covidu-19 jsme se rozhodli nové datum úplného znovuotevření našich pracovišť v USA neodhadovat. Místo toho je otevřeme, jakmile to bude bezpečné z hlediska veřejného zdraví," napsala společnost na blogu.

Na konci srpna oznámila odložení návratu do kanceláří nejméně do ledna společnost Apple. Před ní oddálily návrat do kanceláří až na rok 2022 například společnosti Lyft, Amazon či Facebook.