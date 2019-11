MF zhoršilo odhad růstu ekonomiky v příštím roce na dvě procenta

Praha - Ministerstvo financí v nové prognóze zhoršilo odhad růstu ekonomiky v příštím roce na dvě procenta. Letos počítá s růstem o 2,5 procenta. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo MF. V červencové prognóze úřad počítal letos s růstem o 2,5 procenta a příští rok o 2,3 procenta, následně v srpnu MF odhad upravilo na 2,4 procenta letos a 2,2 procenta příští rok. MF očekává letos přebytek veřejných financí 0,3 procenta HDP. V roce 2021 se veřejné finance dostanou do schodku, vyplývá z fiskálního výhledu.

Zhoršení odhadu pro příští rok souvisí podle prognózy s rizikem ohledně ekonomického vývoje v zahraničí. Letos i příští rok by přitom měl být ekonomický růst podle MF tažen výdaji domácností na spotřebu podpořených rychlým růstem mezd.

MF: Veřejné finance se v roce 2021 dostanou do schodku

Ministerstvo financí očekává, že letos veřejné finance skončí v přebytku 0,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Přebytek by se měl v poměru k HDP dále snížit a v roce 2021 se veřejné finance dostanou do schodku. Vyplývá to z dnes zveřejněného Fiskálního výhledu České republiky. Loni veřejné finance skončily v přebytku 1,1 procenta HDP, což byla šestá nejlepší hodnota v EU. Unie požaduje, aby schodek veřejných financí byl pod třemi procenty HDP.

"Jednou z příčin tohoto vývoje je postupné ochlazování ekonomické aktivity spojené s vlivem vnějšího prostředí," uvádí dokument.

Naopak celkový vládní dluh by se podle výhledu MF měl zlepšovat každý rok až do roku 2022. Z loňských 32,6 procenta HDP čeká úřad jeho pokles letos na 31,2 procenta a další pokles až do roku 2022 na 29,5 procenta. EU požaduje dluh pod 60 procenty HDP.

Česká národní banka pro letošní rok očekává přebytek veřejných financí 0,5 procenta HDP. Pro příští rok čeká 0,4 procenta. Nové odhady zveřejní v pátek.

Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.

Hospodaření sektoru vládních institucí v procentech HDP:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Saldo sektoru vládních institucí 1,6 1,1 0,3 0,1 - 0,1 - 0,4 Dluh sektoru vládních institucí 34,7 32,6 31,2 30,6 30 29,5

Zdroj: MF