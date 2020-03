MF zaznamenalo výrazný zájem o státní dluhopisy

Praha - Ministerstvo financí dnes ve třech aukcích prodalo státní dluhopisy za 53,4 miliardy, což je několikanásobně více než původně plánovalo. Vyplývá to z informací na internetových stránkách České národní banky. Podle původních plánů MF chystalo prodat v dnešních třech aukcích dluhopisy za maximálně 12 miliard korun.

Na palubě bylo 52.600 ochranných obleků, 70.900 ochranných brýlí, 250.000 rukavic, 1,160.000 respirátorů a osm milionů roušek, sdělil ČTK ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Z čínského Šen-čenu letadlo odstartovalo v úterý ráno. Prvních více než 100 tun roušek, respirátorů, ochranných obleků a dalšího zdravotnického materiálu Ruslan přivezl do Pardubic v noci na neděli. Další let je naplánován na počátek příštího týdne.

Do leteckých dodávek ze zahraničí je zapojena česká letecká společnost Smartwings, čínská letecká společnost China Eastern, vojenské speciály a velkokapacitní letouny An-124 Ruslan, jejichž využití je součástí programu Severoatlantické aliance s označením SALIS, jehož členem je Česká republika od roku 2006. Dnes rovněž přiletí z Hanoje zásilka 250.000 respirátorů letadlem vietnamské aerolinky Bamboo Airways.

Podle hradního kancléře Vratislava Mynáře Česko uzavřelo smlouvu s leteckou společností China Eastern na devět letů týdně. Letadla čínské firmy mohou podle kancléře dopravit asi 20 milionů roušek.

Zatím stát za nákupy v zahraničí vynaložil tři miliardy korun. Mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler uvedl, že vnitro celkem objednalo přes 70 milionů roušek, deset milionů respirátorů, 250.000 ochranných obleků nebo více než pět milionů rukavic. Dodáno bylo k dnešnímu dni 14 milionů roušek, skoro čtyři miliony respirátorů, 120.000 obleků a 250.000 rukavic.

Ruslan, s aliančním kódovým označením Condor, chce ministerstvo obrany využít k přepravě zdravotnického materiálu opět příští týden. Jedno z největších letadel světa by se mělo na cestu do Číny vypravit z Lipska v neděli, přílet do Pardubic je naplánován na úterý 31. března, řekl ČTK mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Let, který jde z rozpočtu ministerstva obrany, stojí asi 33 milionů korun. Stroj je schopen přepravit až 120 tun materiálu.

Hamáček dnes na twitteru uvedl, že Česko poskytlo Slovinsku po dohodě se slovinským premiérem Janezem Janšou formou zápůjčky 500.000 roušek, 25.000 respirátorů a 5000 ochranných obleků.

V Česku bylo k dnešnímu ráno potvrzeno 1497 případů nákazy novým koronavirem, deset lidí se z nemoci COVID-19 vyléčilo a pět pacientů zemřelo.

Přehled objednaného a dodaného materiálu k 25.3.2020:

Předmět Objednáno - počet kusů Uhrazeno celkem - v Kč Průměrná cena za 1 kus Dodáno Respirátory FFP 2 10,600.000 661,601.510 Kč 62,50 Kč 3,912.000 Roušky 77,000.000 723,810.075 Kč 9,40 Kč 14,939.000 Obleky 250.000 156,344.314 Kč 625 Kč 119.718 Brýle 250.000 48,580.000 Kč 195 Kč 80.000 Rukavice 5,250.000 6,105.715 Kč 1,16 Kč 250.000 Testery 1,050.000 165,123.865 Kč 157,25 Kč 109.000

Zdroj: Ministerstvo vnitra