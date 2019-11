MF: Snížení DPH od května by mělo většinou zlevnit vodné a stočné

Plzeň - Snížení DPH na vodné a stočné od května příštího roku z 15 na deset procent by mělo mírně zlevnit vodu pro spotřebitele. Ministerstvu financí mu potvrdili velcí provozovatelé vodárenské struktury v ČR. Na konferenci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) to ČTK řekl náměstek ministra Tomáš Vyhnánek.

"Máme signály z trhu, že drtivá většina společností v návaznosti na snížení DPH koncovou cenu sníží. Prioritou vlády je snížení celkové ceny vody pro konečného spotřebitele," uvedl. Ministerstvo podle něj nebude akceptovat, pokud budou firmy najednou více investovat a zdraží.

Podle Vyhnánka budou důsledné kontroly specializovaného finančního úřadu a také ministerstva financí. "Takže spolu nebo oddělené to určitě budeme hlídat, protože je to vládní politika," uvedl. Kontroloři se budou firem ptát, proč zvýšily náklady na obnovu v době snižování DPH.

"Vzhledem k tomu, že platnost zákona bude až od 1. května, tak určitě každý odběratel pitné vody zaznamená snížení. Vezmeme-li průměr kolem 90 korun za metr krychlový (za vodné a stočné), tak to snížení bude kolem čtyř korun," řekl ředitel SOVAK Oldřich Vlasák. Podle něj se ale neplní plán obnovy a je velký tlak na to, aby se dalo více prostředků do nových technologií. "Čili tlak na to, aby se zvyšovalo vodné a stočné, protože je to jediný zdroj příjmů. A proti tomu jde snížení DPH," uvedl.

SOVAK po sesbírání informací z celé ČR k tomu začátkem ledna uspořádá tiskovou konferenci. "Teď se vlastně stanovují ceny ve vodárenských společnostech," uvedl Vlasák. Panují dva trendy. Jeden je zvýšení ceny o inflaci, tedy o minimum, a poté by bylo velké snížení v květnu. Některé společnosti, které neplní plán obnovy nebo před sebou mají velké investice, v lednu zdraží o větší procento a v květnu to pak sníží. "Těžko predikovat, protože ty společnosti jsou samostatné subjekty a rozhodují o tom představenstva, která jsou složená převážně ze zástupců obcí a měst," dodal Vlasák.

Podle SOVAK si většina velkých firem dokáže investice naplánovat a rozvrhnout. Problémy jsou u menších, které neplní plán obnovy a mají vodné a stočné velmi nízké. "Budou kontroly a my se kloníme k tomu, že není možné majetek nespravovat, a měly by být postihy," uvedl Vlasák.