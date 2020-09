MF prodalo dluhopisy za 5,9 miliardy Kč, zájem byl výrazně větší

Praha - Ministerstvo financí dnes prodalo ve třech aukcích státní dluhopisy za 5,9 miliardy korun. Vyplývá to z údajů na internetových stránkách České národní banky. Ministerstvo ve svém plánu počítalo s maximálním prodejem dluhopisů za sedm miliard korun. Investoři přitom měli zájem koupit dluhopisy až za zhruba 33 miliard korun.

Zájem investorů z předchozích měsíců o státní dluhopisy vydávané ministerstvem financí tak trvá. MF se daří prodávat dluhopisy za výrazného zájmu investorů díky zatím příznivé situaci na finančních trzích a snaze zajistit financování zvýšeného schodku letošního státního rozpočtu, který je naplánován na 500 miliard korun.

Podle ekonoma Komerční banky Františka Táborského si tak MF od začátku roku zajistilo zhruba 95 procent všech výpůjčních potřeb. Táborský přitom odhaduje, že letošní státní rozpočet skončí se schodkem zhruba 400 miliard korun. "Podle našich očekávání tak takové předzásobení se finančními zdroji, ve spojení se stále silnou poptávkou, dává ministerstvu velkou míru flexibility, čímž mu dovoluje dosáhnout na velmi výhodné podmínky na finančních trzích," uvedl.

Takový trend přitom podle Táborského bude pokračovat i po zbytek roku. "Současný vývoj státního rozpočtu dokonce dává naději, že by výsledný deficit mohl být ještě o něco nižší, než v naší prognóze čekáme. V takovém případě by již získané finanční prostředky vlády šly pravděpodobně na refinancování státních dluhopisů splatných na začátku příštího roku," uvedl.

Největší zájem byl o dluhopis s pohyblivým výnosem se splatností sedm let. MF nakonec prodalo tohoto dluhopisu za dvě miliardy korun se záporným průměrným výnosem. "Tento dluhopis ministerstvo financí znovu zařadilo do své nabídky po vypuknutí současné krize ve snaze co nejvíce vyjít vstříc investorům a rozšířit tak nabídku státních dluhopisů," uvedl Táborský.

Dluhopis s dvouletou splatností prodalo MF s průměrným výnosem 0,08 procenta ročně, a to za 1,3 miliardy korun. Dluhopis s devítiletou splatností úřad prodal investorům s průměrným ročním výnosem 0,97 procenta ročně, celkově za 2,6 miliardy korun.

MF plánuje deficit financovat především právě prodejem státních dluhopisů. Ministerstvo na konci června uvedlo, že bude letos potřebovat na financování státního dluhu 730,6 miliardy korun. To je o 459,5 miliardy korun více, než úřad původně plánoval v prosincové Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2020.