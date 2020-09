MF připravilo na příští rok rozpočet se schodkem 320 miliard Kč

Praha - Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek státního rozpočtu 320 miliard korun, uvedla Česká televize. Návrh podle informací ČTK nepočítá se zrušením superhrubé mzdy. Celkové příjmy rozpočtu by měly činit včetně peněz z EU 1,487 bilionu korun a výdaje 1,807 bilionu korun. Ministerstvo financí návrh poslalo vládě. Kabinet by měl rozpočet schválit a předložit Sněmovně do konce října.

Rozpočet počítá s růstem důchodů, zvýšením platů učitelů, vyššími výdaji do zdravotnictví nebo nárůstem kapitálových výdajů. Zároveň návrh ale počítá s poklesem daňových příjmů.

Sněmovna schválila v červenci zvýšení letošního schodku rozpočtu na 500 miliard korun kvůli dopadům šíření koronaviru. Původně ministerstvo naplánovalo pro letošní rok schodek 40 miliard korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.