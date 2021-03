MF: Počet nových smluv o stavebním spoření loni klesl

Praha - Stavební spořitelny loni uzavřely zhruba 462.000 nových smluv o stavebním spoření, což byl meziroční pokles o pět procent. Vyplývá to z informací, které zveřejnilo ministerstvo financí (MF) na internetu.

Průměrná cílová částka u nových smluv naopak meziročně stoupla o 25.000 korun na 455.900 korun. Cílová částka vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit, nebo půjčit na bydlení.

Odborník na stavební spoření Petr Kielar ze serveru stavebky.cz upozornil, že podle údajů MF je průměrná částka na účtu stavebního spoření 112.000 korun. To je podle něj podstatně více, než odpovídá tradičně doporučovanému spoření 1700 Kč měsíčně pod dobu šesti let. "Na stavebním spoření tedy v průměru spoříme více a déle, než by odpovídalo obecnému doporučení," uvedl. Zároveň podle něj čísla ukazují, že kmen spořících klientů stavebních spořitelen je velmi stabilní.

Ke konci roku 2020 bylo uzavřeno celkem 3,24 milionu smluv, což je zhruba o 16.000 smluv více než ke konci roku 2019.

Celkový počet úvěrů podle statistik ministerstva financí loni také klesl. Spořitelny evidovaly zhruba 520.000 úvěrů, tedy o 35.000 méně než na konci předloňského roku. Celkový objem úvěrů naopak stoupl o 15,4 miliardy na 293,5 miliardy korun. Poměr objemu úvěrů a naspořené částky stoupl na 80,9 procenta.

Ze statistik dále vyplývá, že ministerstvo stavebním spořitelnám zaslalo loni jako roční zálohu státní podpory za předloňský rok 4,1 miliardy korun. Předloni na státní podpoře úřad vyplatil 3,98 miliardy korun.