Meziroční inflace v únoru podle odhadů překonala hranici deseti procent

Praha - Meziroční inflace v únoru stoupla na 10,3 až 10,6 procenta z lednových 9,9 procenta. Růst cen přitom pokračuje v téměř všech složkách spotřebního koše, přičemž se to týká především pohonných hmot, potravin a nákladů na bydlení včetně energií. Vyplývá to z odhadů analytiků, které oslovila ČTK. Inflace by přitom podle ekonomů v nejbližších měsících měla nadále růst a podle některých může překonat i hranici 11 procent. Nad desetiprocentní hranicí byla inflace naposledy v červenci 1998. Data zveřejní Český statistický úřad ve čtvrtek 10. února.

"U spotřebitelských cen za únor počítáme s jejich dalším zvýšením. To bude oproti lednu mírnější zejména v případě energií, kde po lednovém skoku čekáme jen mírnější zdražení. Aktuální oslabení koruny a výhled na ceny energií a ropy ukazují pro další měsíce vysokou šanci dosažení meziročního tempa inflace 11 procent," uvedl ekonom Komerční banky Michal Brožka. "V nejbližších měsících se celková inflace pravděpodobně přiblíží k 11 procentům, než začne pouze pozvolna zpomalovat," uvedl i analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht.

Analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský se domnívá, že cenový růst zřejmě opět provázel většinu položek napříč spotřebním košem. "Domníváme se, že meziměsíční růst inflace podpořily zejména vyšší ceny potravin, vyšší náklady vlastnického bydlení a sezonní zdražení dovolených. V dopravě se po dvou klesajících měsících opět vydaly nahoru ceny pohonných hmot, které se tak přidaly k pravděpodobně pokračujícímu růstu cen automobilů. I k očekávanému navýšení meziroční inflace do dvouciferných hodnot zřejmě přispělo hlavně zrychlení růstu cen potravin a nákladů na bydlení," uvedl.

I podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka nejvíce do meziroční inflace v únoru opět přispíval oddíl bydlení, voda, energie, paliva a to jak kvůli razantnímu růstu cen energií, tak i kvůli imputovanému nájemnému. "Významným přispívatelem do inflace byl v únoru opět i oddíl doprava a to jak kvůli vysokým cenám pohonných hmot, tak i kvůli růstu cen automobilů. V neposlední řadě začnou do inflace stále více přispívat i dražší potraviny," uvedl. Velmi silný růst inflace lze podle něj očekávat v březnu a to s ohledem na prudký růst cen ropy a zemního plynu na světových trzích a oslabení koruny.

"Z meziročního pohledu by měla inflace zrychlit z 9,9 na zhruba 10,5 procenta. V těchto číslech však ještě nebudou obsaženy další proinflační faktory z titulu ruské agrese vůči Ukrajině, která vedla ke skokovému růstu cen řady komodit a posune tak velmi pravděpodobně březnovou inflaci nad 11 procent," uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. V únoru podle něj dále zrychlily ceny pohonných hmot, a to meziměsíčně o zhruba tři procenta. Meziroční růst ale bude podle Seidlera činit téměř 30 procent. "Také ceny potravin po silném lednovém růstu cen patrně dále zdraží, ačkoli mírněji. Z meziročního pohledu tak jejich dynamika dále mírně zrychlí směrem k šesti procentům," dodal.