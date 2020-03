Mezinárodní turistika letos patrně zaznamená rekordní pokles

Londýn - Mezinárodní cestovní ruch v letošním roce klesne minimálně o 10,5 procenta, což by znamenalo rekordní propad. Odhadla to konzultační společnost Tourism Economics. Zdůvodňuje to rychlým šířením onemocnění, které způsobuje nový typ koronaviru. Současné potíže způsobují chaos v celém sektoru cestovního ruchu.

Nejnovější odhad je výrazně horší než před dvěma týdny. Tehdy firma vycházela ve své prognóze z vývoje onemocnění SARS v roce 2003 a na základě toho odhadla, že turistka klesne o 1,5 procenta, připomíná agentura Reuters.

Aktualizovaný odhad počítá s tím, že se podaří zabránit dalšímu šíření viru do konce první poloviny letošního roku a že turistika by se do července mohla začít zotavovat. Trh však nyní vstoupil do nezmapovaných vod a vlády po celém světě zavádějí drastická opatření, aby zastavily pandemii. To ale cestovní ruch dramaticky narušuje.

Pokud se dál zpřísní ochranná opatření, bude propad ještě výraznější. Při nejhorším scénáři by se cestovní ruch mohl propadnout až o 17,9 procenta, uvádí ve své zprávě firma, která je součástí organizace Oxford Economics.