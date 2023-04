Mezinárodní agentura pro energii: Každé páté letos prodané auto bude elektrické

Paříž - Zhruba každé páté letos prodané auto bude v celosvětovém měřítku elektromobil. Ve výhledu to odhaduje Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Prodej aut na elektrický pohon se podle ní zvýší o 35 procent na 14 milionů vozů. Znamenalo by to, že elektromobily budou mít 18 procent trhu. Pro srovnání - v roce 2020 měly čtyřprocentní tržní podíl.

Přechod na vozy s elektrickým pohonem sníží podle IEA celosvětovou poptávku po ropě nejméně o pět milionů barelů denně.

Přes polovinu elektromobilů na silnicích po celém světě zatím jezdí v Číně, která dominuje i celosvětové výrobě baterií. Před konkurenty si vedle technologií utváří náskok i v dodavatelském řetězci. Loni se na globálním prodeji elektromobilů podílela 60 procenty.

Téměř dvě třetiny elektrických modelů v Číně i v Evropě a znatelně více ve Spojených státech tvoří sportovně-užitkové vozy (SUV) a velké automobily.

"Mimo Čínu je k masovému rozšíření elektromobilů potřeba, aby subdodavatelé nabízeli cenově dostupné a konkurenceschopné varianty," uvádí zpráva IEA.

V rozvojových zemích a mladých tržních ekonomikách převažují dvoukolové nebo tříkolové elektrické dopravní prostředky nad osobními automobily. Více než polovina letošních registrací tříkolových vozidel v Indii bude podle IEA na elektrický pohon.