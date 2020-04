Mezi Saúdskou Arábií a Ruskem prý přetrvávají neshody kolem ropy

Moskva/Rijád - Mezi Saúdskou Arábií a Ruskem stále panují neshody ohledně plánu na výrazné snížení těžby ropy. Agentuře Reuters to dnes řekly zdroje z Ruska a z Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Skupina OPEC+, která zahrnuje členy OPEC a další přední těžaře v čele s Ruskem, dnes bude o snížení těžby jednat formou videokonference. Jednání kromě vnitřních neshod komplikuje i neochota Spojených států připojit se k dohodě OPEC+.

Producenti ropy si od snížení těžby slibují stabilizaci a následný růst cen suroviny, které prudce klesly v důsledku kolapsu březnových rozhovorů o omezení dodávek na trh i kvůli dopadu koronavirové krize na poptávku. Cena severomořské ropy Brent v březnu spadla na 18leté minimum. Nyní se pohybuje pod 34 dolary za barel, a je zhruba o polovinu nižší než na konci loňského roku.

Americký prezident Donald Trump minulý týden uvedl, že dohoda mezi Ruskem a Saúdskou Arábií by mohla vést ke snížení těžby o deset až 15 milionů barelů denně. K možnosti nařídit omezování těžby v USA se však Trump zatím staví odmítavě.

Saúdská Arábie a Rusko už naznačily, že se chtějí na výrazném snížení těžby dohodnout. Avšak jen v případě, že se k nim připojí i Spojené státy a další země, které jsou nyní mimo skupinu OPEC+.

Videokonference zástupců OPEC+ by měla začít v 16:00 SELČ. Pozvány jsou na ni rovněž Spojené státy.

"Nejsem si jist, jak dnes Rusko a Saúdská Arábie dokážou své neshody urovnat. Mohlo by se to všechno protáhnout," řekl agentuře Reuters jeden z ruských zdrojů. Další zdroje pak uvedly, že Rusko v rámci jakékoliv dohody sníží svou produkci ropy maximálně o dva miliony barelů denně. To odpovídá zhruba 17 procentům celkové těžby v Rusku. Saúdská Arábie zatím neupřesnila, jak výrazně je ochotna těžbu snížit.

Ruská státní společnost Rosněfť, která je největším producentem ropy v Rusku, se podle společnosti Renaissance Capital domnívá, že ke stabilizaci trhu by byla dostatečná dohoda na snížení těžby celkem o deset milionů barelů denně. Část analytiků se ale domnívá, že vzhledem k propadu poptávky by bylo nutné těžbu snížit až o 30 milionů barelů denně, pokud se má dostavit kýžený efekt a ceny se opět zvýšit.