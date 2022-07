Meteorolog: První půlrok patřil v ČR k těm nejteplejším za dobu měření

Brno - První půlrok patřil v České republice k nejteplejším od roku 1961, kdy se začaly na území Česka zaznamenávat průměrné teploty. Pomohly tomu především teplé zimní měsíce a vysoké červnové teploty. Srážkově bylo jaro pod průměrem, místy situace připomíná sucho jako v období mezi podzimem 2011 a jarem 2012. Na blogu meteorologů brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) o tom dnes informoval Pavel Zahradníček.

Rok začal teplotně nadprůměrnou zimou, a to o plus 2,9 stupně Celsia oproti dlouhodobému průměru z let 1961 až 2000. Jaro bylo podle meteorologa hlavně kvůli chladnějšímu dubnu teplotně spíše normální, celkově bylo o půl stupně teplejší než je průměr 1961 až 2000. "Červen provázely většinou teplotně nadprůměrné dny, někdy i dosti výrazně. To znamená, že na vybraných stanicích je zatím od začátku roku teplota vzduchu vyšší o 2,1 až 2,2 stupně Celsia oproti průměru," uvedl Zahradníček.

Na některých stanicích, jako jsou například Kuchařovice a Doksany, je podle něj tak první půlrok druhým nejteplejším od roku 1961, přičemž nejteplejší byl v roce 2007.

Pokud jde o srážky, například jaro bylo podle meteorologů podnormální. Na východě Moravy a severozápadě Čech dokonce spadlo jen 50 procent dlouhodobých hodnot. "Podnormální srážky trvají již od podzimu 2021 a až silné bouřky koncem června situaci dosti mění. Například na stanici Doksany byly ještě v polovině června kumulované srážky dosti podprůměrné, ale během pár dnů se situace díky bouřkám tak změnila, že jsou nyní o 20 procent vyšší než je dlouhodobý průměr," uvedl Zahradníček.

Například v Kuchařovicích a Kroměříži, kterým se srážky vyhnuly, je však nadále značný deficit srážek. "Situace dosti připomíná sucho v období podzim 2011 až jaro 2012, kdy byl značný srážkový deficit hlavně na Moravě. To způsobilo v některých okresech významně snížené výnosy plodin a například v Bzenci byl rozsáhlý lesní požár způsobený dlouhodobým suchem," upozornil Zahraníček.