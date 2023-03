Městem Little Rock v USA se prohnalo tornádo, média píší o stovkách zraněných

Následky tornáda, které se prohnalo městem Little Rock v americkém Arkansasu 31. března 2023.

Následky tornáda, které se prohnalo městem Little Rock v americkém Arkansasu 31. března 2023. ČTK/AP/Andrew DeMillo

Little Rock (USA) - Hlavním městem amerického státu Arkansas Little Rock na jihu USA se v pátek prohnalo ničivé tornádo. Agentura Reuters s odvoláním na místní zdravotní centrum UAMS informovala o "stovkách zraněných". Americká média hovoří o značných škodách na majetku a vyvrácených stromech. Oběti na životech podle prvních zpráv hlášeny nejsou.

Fotogalerie

V oblasti bylo podle meteorologů ohroženo zhruba 350.000 lidí. Národní meteorologická služba (NWS) pro Little Rock na svém twitterovém účtu za posledních několik hodin o pohybu tornáda informovala takřka nepřetržitě, přičemž některá z varování s sebou nesla upozornění o ohrožení života. Město Little Rock má zhruba 200.000 obyvatel.

Celkový rozsah škod zatím americká média neodhadují, ze záběrů z místa na sociálních sítích je však patrné, že bouře zcela zničila některé domy, vyvracela stromy a převracela i nákladní auta. Počet zraněných se podle médií pohybuje kolem 600, ačkoliv přesná čísla zatím nejsou známá. Bez proudu bylo podle monitorovacího serveru PowerOutage kolem 23:30 SEČ asi 70.000 odběrných míst ve státě Arkansas.

Meteorlog Ashton Cook z meteorologického centra Weather Prediction Center listu The New York Times řekl, že "to nejhorší z tohoto systému bouří už mohlo přejít". Bouře se podle něj však budou rychle posouvat severovýchodním směrem ke státům Ohio, Kentucky a Tennessee, kde se projeví v podobě ničivého větru a krupobití a přinesou i riziko vzniku dalších tornád.

Ve Spojených státech, především v oblasti středozápadu a pro východní severní státy, platí podle NWS varování před tornádem pro více než 28 milionů lidí.

Ničivé tornádo zasáhlo před týdnem stát Mississippi, kde následkem bouře zemřelo 21 lidí. Dnešní podmínky jsou podle meteorologů podobné těm z minulého týdne. Místa zasažená tornádem v pátek navštívil americký prezident Joe Biden s manželkou Jill.