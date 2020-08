Messi odpálil bombu, tohle je válka, píše tisk

Barcelona - Tohle je válka, konstatují španělské noviny k žádosti fotbalisty Lionela Messiho, aby mohl odejít z Barcelony. Ztráta argentinské hvězdy může být podle médií těžkou ranou pro celou španělskou ligu.

"Bomba vybuchla. Messi proti Barce: Tohle je válka! Takovéhle věty se těžko dají napsat bez vykřičníku," uvedl list Marca. "Barcelona je v šoku. Pro klub je to rána a tvrdý úder to může být i pro španělskou ligu jako produkt," napsal.

"Messiho bomba. Chce odejít. Vedení ho žádá, aby si to ještě rozmyslel a zakončil na Camp Nou kariéru. Barcelona trpí. Teď přijdou na řadu facky. Takové zemětřesení. S Messim neodejde jenom hráč, vždyť je historií klubu. Smutný konec," konstatoval El Mundo Deportivo.

Noviny také akcentují, že Messi oznámil vedení Barcelony své rozhodnutí faxem. "Sbohem faxem. Barca považuje Messiho za ztraceného. Můžeme být napnutí, který klub bude moct celý ten Messiho balík převzít," napsal deník AS na adresu nejlépe placeného fotbalisty světa.

"Totální válka. Messi oznámil Barce faxem, že chce zadarmo odejít. PSG, Manchester United, City a Inter Milán už se ho snaží získat," uvedl španělský listu Sport.

Zpráva vzbudila rozruch také v zahraničí. "Messi, to je šok. Je těžké si představit smutný, sebezničující a absurdní konec spojení Barcelony a Blechy (Messiho přezdívka). Vztah, který se zdál být věčný a nezničitelný, nejspíš skončí u soudu. Deprimovaný Messi prchá z Barcelony," napsal italský list Gazzetta dello Sport.

"Messiho příběh v Barce končí tím nejhorším možným způsobem - chladným faxem," uvedl Corriere dello Sport. "Messiho oznámení není bleskem z čistého nebe, ale přece jenom je to šok. Končí tím jedna fotbalová kapitola. Debakl s Bayernem v Lize mistrů pohřbil celou budoucnost Katalánců."

Podle Tuttosportu skončila krásná fotbalová pohádka. "Teď zuří bitva právníků. Pro Blechu se nabízejí zajímavé scénáře. Zájemců je dost, ale klubů, které si ho mohou dovolit, jen pár," napsal italský deník.

"Po dlouhé lásce přicházejí na řadu právníci. Rozchod Messiho s Barcelonou může vyvolat dlouhou válku, která by mohla být hodně drahá. Strhne se lavina, která fotbal radikálně změní," míní italská La Repubblica.

"Messi nechal explodovat bombu všech bomb. Barcelona to zvorala," napsal britský list The Sun se slovní hříčkou, v níž využila Messiho jméno (Barcelona Mess-ed up). "Evropská elita stojí ve frontě, aby získala nejlepšího hráče světa," uvedl The Guardian. "Je těžké si představit, že Messi bude hrát za jiný klub," konstatoval Daily Telegraph.

Fanoušci Barcelony protestují po Messiho žádosti o odchod

Žádost Messiho o odchod z Barcelony vyvolala v katalánském městě protesty fanoušků proti vedení klubu. Španělská média mezitím informovala o tom, že hvězdný Argentinec už mluvil o možném přestupu s trenérem Manchesteru City a bývalým koučem Katalánců Pepem Guardiolou.

Třiatřicetiletý Messi strávil v Barceloně celou dosavadní kariéru, ale v úterý požádal vedení klubu, aby mu umožnilo okamžitě odejít. Šestinásobný vítěz Zlatého míče tak učinil po sezoně, ve které katalánský celek poprvé od roku 2008 nezískal jedinou trofej a s Ligou mistrů se rozloučil čtvrtfinálovým debaklem 2:8 s Bayernem Mnichov.

Po ostudné porážce odvolaného trenéra Quiqueho Setiéna nahradil Ronald Koeman, který mimo jiné dostal za úkol přebudování týmu. A podle některých španělských médií si hned v úvodu znepřátelil Messiho, když měl jeho dobrému příteli a kolegovi z útoku Luisi Suárezovi oznámit, že ho v týmu nechce.

Messi, jenž má ještě na rok smlouvu, měl s vedením klubu už delší dobu neshody. Mimo jiné i kvůli tomu, jak se Barcelona postavila ke snížení hráčských platů během pandemie koronaviru. Fanoušci proto po úterní zprávě rychle našli viníka a při protestech se dožadovali okamžitého odstoupení předsedy Josepa Marii Bartomeua.

"Je to skandál, myslel jsem, že něco takového se nemůže stát," řekl agentuře Reuters jeden z protestujících fanoušků čtyřicetiletý Oriol. "Porážky ke sportu patří, ale Messiho odchod nepřežiju. Budu ho bránit až do smrti. On za nic nemůže, všechno je vina vedení," dodal.

Bartomeu kvůli Messiho žádosti svolal mimořádné jednání ředitelů a španělský deník Sport označil Messiho žádost o odchod za začátek totální války. Další média se pozastavila nad tím, že argentinský reprezentant poslal žádost o ukončení smlouvy faxem a hned také přišla s možnými zájemci.

Mezi nejvážnější uchazeče o Messiho údajně patří Manchester City, který vede bývalý kouč Barcelony Guardiola. Pod jeho vedením argentinský reprezentant vyhrál s katalánským klubem dvakrát Ligu mistrů a třikrát španělskou nejvyšší soutěž. Celkem má Messi s Barcelonou na kontě deset titulů a čtyři triumfy v Lize mistrů.

Podle listu The Athletic už dokonce Messi s Guardiolou možné angažmá v Manchesteru City probíral. Anglický celek je však prý připraven angažovat argentinskou hvězdu jen v případě, že předčasně ukončí smlouvu s Barcelonou. Výstupní klauzule ve výši 700 milionů eur je totiž i na bohatý klub příliš.

Dalšími adresami, kam by mohl Messi údajně zamířit, jsou Manchester United, Paris St. Germain nebo Inter Milán. "Myslím, že teď je ta pravá chvíle podepsat Messiho. Mít ho v Interu je snem nás všech," řekl bývalý majitel italského klubu Massimo Moratti.