Messi je posedmé králem střelců, má i rekord v asistencích

Barcelona - Fotbalový útočník Lionel Messi opět přepsal historické statistiky španělské ligy. Již posedmé získal kanonýr Barcelony po závěrečném nedělním kole korunu pro krále střelců, což se předtím nikomu nepodařilo. Pořadí navíc jako teprve druhý hráč v dějinách La Ligy vyhrál počtvrté za sebou a stanovil také rekord v počtu asistencí v jedné sezoně.

Třiatřicetiletý Argentinec zakončil sezonu dvěma góly do sítě Alavésu při výhře 5:0. Celkem vstřelil 25 ligových branek v 33 zápasech, dalších pět kvůli zranění vynechal. Druhý Karim Benzema z mistrovského Realu Madrid skóroval jednadvacetkrát.

Při předchozích šesti prvenstvích vstřelil Messi vždy minimálně 34 branek. Jeho maximem je rekordních 50 tref v ročníku 2011/12. Naposledy stačilo 25 tref na trofej pro nejlepšího kanonýra Ruudu van Nistelrooijovi z Realu v sezoně 2006/07.

Ovládnout šestkrát tabulku střelců se před Messim povedlo jen Telmu Zarrovi, kanonýrovi Bilbaa ve 40. a 50. letech minulého století. Vyhrát čtyřikrát v řadě pak jako první dokázal Hugo Sánchez v 80. letech v dresech madridských celků Atlética a Realu.

"Individuální ocenění jsou vždy druhořadá. Přál bych si, aby to přicházelo i s titulem," řekl Messi deníku Marca po utkání s Alavésem. Barcelona přišla o naději na mistrovský hattrick ve čtvrtek, místo ní stanul na vrcholu po třech letech Real.

Messi se po domácí prohře 1:2 s Pamplonou v televizním rozhovoru ostře pustil do mužstva, které podle něj bylo po celou sezonu "hodně nevyzpytatelné a slabé". Nasazení jeho týmu na hřišti Alavésu se mu ale zamlouvalo. Kromě dvou gólů si kapitán Katalánců připsal i 21. asistenci v ročníku, čímž stanovil nový rekord. Nejlepším nahrávačem La Ligy je potřetí za sebou.

"Proti Alavésu to bylo jiné. Mužstvo ukázalo lepší přístup a odhodlání. Byl to pro nás důležitý krok vpřed do zbytku sezony," konstatoval Messi. Barcelonu v srpnu čeká osmifinálová odveta Ligy mistrů s Neapolí. Je to pro ni poslední soutěž, v níž mohou Messi a spol. uspět. Pokud se jim to nepodaří, poprvé od ročníku 2007/08 zůstanou bez trofeje.