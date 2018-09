Téměř tříletá lední medvědice Noria z brněnské zoo o víkendu odcestovala do německého Rostocku, cestu zvládla dobře. Už se rozkoukává v nové expozici (na snímku).

Brno - Téměř tříletá lední medvědice Noria z brněnské zoo o víkendu odcestovala do německého Rostocku, cestu zvládla dobře. Už se rozkoukává v nové expozici, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí brněnské zahrady Michal Vaňáč. Lední medvědi jsou zařazeni do záchovného programu pro případ hrozby jejich vyhynutí ve volné přírodě. V rostocké zoo by mohla mít Noria mláďata, a pomoci tak programu.

Noria z Brna odjela v sobotu. "Přesun byl původně plánován na konec srpna, ale byli jsme požádáni o odklad. Díky tomu jsme se vyhnuli vedru a měli více prostoru pro technické přípravy. Chovatelé si předem vyzkoušeli instalaci přepravní bedny do expozice a medvědice měla příležitost si ji před cestou otestovat," uvedl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Podle kurátorky chovu savců Doroty Gremlicové medvědice při nakládání vzorně spolupracovala, do přistavené bedny nastoupila na první pokus a nebylo tedy nutné ji uspávat. "Na téměř 800 kilometrů dlouhý výlet do Rostocku se vydala lehce po půl desáté a zvládla ho jako ostřílená cestovatelka. Část cesty spokojeně prospala a při jedné z kontrolních přestávek dokonce jedla," uvedla Gremlicová.

Do nového bydliště medvědice dorazila ještě týž den večer a ihned byla vpuštěna do expozice, aby zbytečně nemusela zůstávat v přepravní bedně. V úterý se poprvé vydala do nové venkovní expozice. "Byla velmi zvědavá a prohlédla si každý kousek nového domova. Většinou plavala a prozkoumávala všechny vodní plochy, které expozice nabízí. Také se šla podívat k velkým sklům a dále se seznamovala se svým chovatelem," uvedla kurátorka rostocké zoo Antje Zimmermannová.

Noria už viděla i svého budoucího partnera - Akiaka. Podle německých chovatelů to nebyla láska na první pohled. Akiak je ve srovnání s Norií o poznání větší, ale němečtí chovatelé jim oběma dají podle Vaňáče tolik času, kolik bude potřeba.

Noria se narodila 21. listopadu 2015, jméno jí vybrala tenistka Lucie Šafářová, která se stala i její kmotrou. Pro její matku, medvědici Coru šlo o páté odchované medvídě od roku 2007.