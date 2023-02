Median:Vpád Ruska na Ukrajinu i rok po začátku války většina lidí stále odsuzuje

Praha - Ruskou invazi na Ukrajinu i rok po jejím začátku většina lidí stále odsuzuje, nicméně proti loňskému únoru jich je méně. Za neobhajitelné považuje kroky Ruska vůči Ukrajině 75 procent Čechů, loni krátce po začátku konfliktu stejně odpovědělo 87 procent lidí. Vyplynulo to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Podle ředitele Medianu Přemysla Čecha veřejnost svůj názor na invazi nezměnila a stojí konzistentně na straně Ukrajiny. Meziroční rozdíl 12 procentních bodů sice znamená určitý pokles podpory, ale není nijak zásadní, uvedl.

Podle zjištění Medianu se proti loňskému roku téměř nezměnily obavy Čechů z dopadů války, výrazně jiná je ale jejich představa o tom, jak dlouho válka potrvá.

Před rokem si většina lidí myslela, že maximálně do půl roku rusko-ukrajinský konflikt skončí. Přibližně desetina Čechů tehdy dokonce odhadovala, že do dvou týdnů bude po něm, v současné době si to myslí jen procento respondentů. Podle tří čtvrtin dotázaných válka potrvá ještě minimálně rok. S takovou variantou loni počítal jen každý sedmý respondent.

Jedenapadesát procent občanů si přeje, aby válku vyhrála Ukrajina. Více než třetina se kloní k tomu, aby skončila dočasným mírem, a nevyhrál tak nikdo. Vítězství Ruska si přeje necelá desetina dotázaných, uvedl rozhlas s odkazem na průzkum.

Obavy z toho, že válečný konflikt Ruska s Ukrajinou ovlivní život v Česku, má 82 procent lidí, což je o šest bodů méně než před rokem. Nejvíce se veřejnost bojí dlouhotrvající války s oběťmi na životech a zdražení životních nákladů. Obává se toho shodně 86 procent lidí. Osmdesát procent se bojí zhoršení bezpečnostní situace v Evropě a 74 procent zhoršení mezilidských vztahů. Z přílivu migrantů kvůli válce mají podle Medianu strach tři pětiny dotázaných.

Median provedl průzkum 17. a 18. února mezi tisícovkou lidí starších 18 let.