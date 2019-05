Median: Sněmovní volby by vyhrálo ANO, ODS má o půlku hlasů méně

Praha - Sněmovní volby by nyní jasně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta hlasů. Druhá ODS by dostala zhruba o polovinu hlasů méně, a to 14,5 procenta. Vyplývá to z průzkumu agentury Median z dubna a května. Lidovci, Starostové a TOP 09 se pohybují kolem pětiprocentní hranice hlasů, která je nutná pro vstup do Sněmovny.

K volbám by podle průzkumu přišlo až 63 procent lidí. Při posledních sněmovních volbách v říjnu 2017 byla účast podobná, činila zhruba 61 procent. Výsledky jednotlivých stran se oproti předchozímu průzkumu Medianu z března a dubna výrazněji nezměnily. Mírně si pohoršili třeba Piráti, kterým klesl podíl hlasů ze 14 na 12 procent. Stále si však udrželi pozici třetí nejsilnější strany za ANO a ODS.

Polepšilo si naopak hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), a to ze 7,5 procenta v minulém průzkumu na nynějších deset procent. SPD tak přeskočilo ČSSD a stalo se čtvrtou nejsilnější stranou. Sociální demokraté by nyní získali 8,5 procenta hlasů. Pohyby podpory Pirátů a SPD mohou podle Medianu souviset s právě skončenou kampaní před volbami do Evropského parlamentu. "V případě SPD mohlo jít o dobré cílení na původní voličskou skupinu z roku 2017 a aktivizaci obvyklých nevoličů," uvedli pracovníci agentury.

Do Sněmovny by se podle průzkumu dostali ještě komunisté se šesti procenty hlasů, KDU-ČSL s 5,5 procenta a hnutí STAN s pěti procenty. Pod hranicí vstupu do Sněmovny by s 4,5 procenta zůstala TOP 09.

Median v průzkumu zjišťoval i podíl pevného jádra voličů jednotlivých stran a podíl všech lidí, kteří volbu dané strany zvažují. "Nejvyšší volební potenciál má aktuálně hnutí ANO. V případě zisku všech voličů, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast, by útočilo na zisk okolo 35 procent. Zisk přesvědčených voličů by mu pak stačil na zhruba 19 procent," sdělila agentura.

Nestálou voličskou základnu mají podle Medianu Piráti a Starostové. Třeba Piráti by mohli nyní potenciálně ve sněmovních volbách dostat až 19 procent hlasů, ale jádro voličů by stačilo jen na 6,5 procenta. Starostové by mohli získat až 11 procent hlasů, ale skalních voličů mají pouze 1,5 procenta.

Průzkum agentura Median prováděla od 24. dubna do 25. května. Zúčastnilo se ho 1003 lidí starších 18 let.

Volební modely Medianu ve srovnání s výsledkem předloňských říjnových voleb (v pct.):

Strany Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Únor 2019 Leden 2019 Volby z října 2017 ANO 30,5 29,5 30,5 33 30 29,64 ODS 14,5 14,5 14 13 15,5 11,32 Piráti 12 14 14 13 13,5 10,79 SPD 10 7,5 8,5 7 8 10,64 ČSSD 8,5 9 8 8 9 7,27 KSČM 6 6,5 8 7,5 7,5 7,76 KDU-ČSL 5,5 4,5 5 6 4,5 5,8 STAN 5 5,5 5 5 4 5,18 TOP 09 4,5 4 4 4 4,5 5,31

Zdroj: Median