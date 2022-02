Média: Špionážní software Pegasus byl v Izraeli využit i proti politikům

Jeruzalém - Velitel izraelské policie dnes požádal vládu o zřízení vyšetřovací komise, která objasní okolnosti údajného policejního využívání softwaru Pegasus proti nejbližšímu okolí bývalého premiéra Benjamina Netanjahua. Izraelská média dnes přinesla zprávu, že mezi sledovanými byl Netanjahuův syn Avner, prominentní podnikatelé a generální ředitelé na ministerstvech financí, spravedlnosti, komunikace a dopravy. Ministr pro veřejnou bezpečnost Omer Barlev v reakci řekl, že ustaví státní vyšetřovací komisi. Premiér Naftali Bennett věc označil za velmi vážnou.

Už v lednu ekonomický deník Calcalist napsal, že systém vyvinutý firmou NSO Group policie používala ke sledování občanů, včetně účastníků demonstrací. Barlev to tehdy popřel. Poslanci po zveřejnění této zprávy žádali zřízení parlamentní vyšetřovací komise.

Dnes Barlev řekl, že ustaví státní komisi, která povede "hluboké vyšetřování možného porušení občanských práv a soukromí". "Z důkazů, jež se objevily, vyplývá, že se toto selhání týká minulých policejních velitelů, ministrů veřejné bezpečnosti a minulé vlády. Za mého dohledu se nestanou," řekl.

Bennett prohlásil, že pokud se informace potvrdí, jde "o velmi vážnou věc". "Tato technologie (Pegasus) a jí podobné jsou velmi významné v boji proti terorismu a závažnému zločinu, ale nejsou určené k všeobecnému slídění mezi Izraelci nebo veřejnými činiteli. Proto musíme zjistit, co přesně se dělo. Nenecháme to bez odpovědi, jde zjevně o velmi vážnou věc," řekl.

Prezident Jicchak Herzog řekl, že si věc vyžaduje "zevrubné a pečlivé vyšetření". Avner Netanjahu v rozhovoru s rozhlasem uvedl, že je v šoku. "Je zjevné, že nezáleží na tom, zda jsem zapojen do politiky nebo ne - vám se to může stát taky," řekl. Podle Calcalistu měla policie podezření, že Netanjahuova manželka Sarah používá Avnerův telefon k rozhovorům s určitými lidmi.

Policejní velitel Kobi Šabtaj v dnešním prohlášení uvedl, že systém Pegasus byl používán v době, kdy on v čele policie nestál. Požádal vládu, aby zřídila nezávislou vyšetřovací komisi v čele se soudcem. Je to podle něj nezbytné pro obnovu "důvěry veřejnosti" v policii a regulaci využívání technologií policejním sborem.

Server The Times of Israel k dnešní nové informaci o využít softwaru ke sledování lidí kolem Netanjahua napsal, že jestli se to potvrdí, "otřese to ministerstvem vnitra". Zprávu označil za "zemětřesení".

Calcalist dnes zveřejnil druhou polovinu své zprávy o využití softwaru a uvedl v ní, že terčem byli vysocí vládní činitelé, starostové, vůdci demonstrantů, novináři, Netanjahuovi příbuzní a poradci i svědci v jeho korupčním procesu. Jsou mezi nimi expremiérovi blízký podnikatel Rami Levy a Ilan Ješua, což je bývalý šéf zpravodajského serveru Walla a hlavní svědek v Netanjahuově procesu. Sledována byla i starostka města Netanja Miriam Feirbergová, Netanjahuův syn Avner a mnoho demonstrantů.

Calcalist tvrdí, že policie použila software bez povolení proti lidem, kteří nebyli podezřelí ze žádného trestného činu, a tato praxe trvala několik let. Policie soud o povolení nežádala, protože tušila, že ho nedostane.

Pegasus izraelské firmy NSO Group je navržen tak, aby umožnil vzdálený přístup k mikrofonům, fotoaparátům a dalším údajům v telefonech iPhone a telefonech s operačním systémem Android. Může infikovat telefony bez jakékoli akce uživatele a bez zanechání stop. NGO tvrdí, že byl Pegasus navržen jako pomoc v boji proti zločincům a teroristům a že firma nemá vliv na to, jakým způsobem klient se softwarem naloží.

Firma tento software prodávala i do ciziny, například Spojeným arabským emirátům, údajně také Saúdské Arábii, Indii, Maďarsku, Mexiku nebo Polsku. Podle listu Haarec jde o země, jimž věnoval svou pozornost premiér Netanjahu. Vyšlo najevo, že byl tento prostředek špionáže využit i proti novinářům a lidskoprávním aktivistům na celém světě.