Média: Sazka Group chce zvýšit podíl v řecké OPAP

Atény - Řecká akciová burza dnes pozastavila obchodování s akciemi sázkové firmy OPAP, neboť očekává od firmy důležité oznámení. Média spekulují, že česká loterijní společnost Sazka Group chce v největším provozovateli loterijních a sportovních sázek v Řecku výrazně zvýšit podíl. Sazka má teď v OPAP 33procentní podíl. Se zbývajícími akciemi se obchoduje na burze v Aténách.

Burza bez dalších podrobností uvedla, že obchodování pozastavila na žádost řeckého regulátora kapitálových trhů. Kontaktovat OPAP se agentuře Reuters nepodařilo.

Server SBC News s odvoláním na zdroje v Řecku napsal, že majitel Sazky Karel Komárek osobně schválil nabídku 14 eur za akcii firmy OPAP a přeje si, aby Sazka získala nad řeckou firmou plnou kontrolu. Nabídka představuje prémii 40 procent. Komárek podle informací zdrojů považuje OPAP ze nejdůležitější majetek herního portfolia Sazky. Ta vlastní rovněž podíly ve firmách Casinos Austria a LOTTO ITALIA.

OPAP je podle výše příjmů čtvrtou největší sázkovou firmou v Evropě, v roce 2013 byl plně zprivatizován. Nabízí sportovní sázky a loterii v Řecku a na Kypru.

Podíl 33 procent v rámci privatizace získala v roce 2013 tehdy česko-řecká skupina EMMA Delta. Prodej byl první velkou privatizační akcí v Řecku od záchrany této zadlužené země penězi Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu (MMF) v roce 2010. Později se největšími investory skupiny staly Komárkova KKCG a EMMA Capital dalšího českého podnikatele Jiřího Šmejce.

KKCG a EMMA Capital v roce 2016 založily společnou loterijní firmu Sazka Group, do které vložily svá aktiva v oblasti loterií, včetně podílu v OPAP. KKCG měla původně v podniku 75procentní podíl, letos v březnu se ale stoprocentním vlastníkem Sazka Group stala pouze skupina KKCG miliardáře Karla Komárka.

List MF Dnes napsal, že Sazka je podle italského tisku na cestě k ovládnutí italské loterie SuperEnalotto a že vítěz soutěže o loterijní firmu by měl být znám v polovině července. Italský úřad pro cla a monopoly ADM však podle serveru iGaming Business dnes popřel, že by Sazka měla vedoucí postavení mezi zájemci o loterijní firmu. Vítěz by podle tohoto zdroje měl být vybrán do 30. září.