MČR atletů láká na duely i výkony, počet diváků bude omezen

Praha - Předseda atletického svazu Libor Varhaník se na víkendovém mistrovství České republiky v Plzni těší na zajímavé duely i kvalitní výkony. Přímo na stadionu ale bude moci závody sledovat jen zhruba 1400 diváků, protože pořadatelé musejí respektovat omezení způsobená koronavirem.

První celonárodní atletický šampionát na dráze se konal v roce 1907 a od té doby byl zrušen jen pětkrát, naposledy v roce 1938. Varhaník je proto rád, že tradice pokračuje i v letošní omezené sezoně, i když se mistrovství republiky posunulo z konce června na druhý srpnový víkend. "Je jedním z mála pevných bodů v kalendáři atletických závodů letošního roku," ocenil na dnešní tiskové konferenci.

Vyhlíží příběhy, které mohou špičkové atletické závody nabídnout. "Osobně se nejvíc těším na ten, který by měla psát Bára Špotáková. Je rekordmankou mistrovství, a pokud by se jí podařilo zvítězit, dosáhla by na čtrnáctý titul. Nebude to mít jednoduché, protože konkurence v ženském oštěpu je vysoká," řekl. Vyzývatelkou Špotákové bude úřadující vicemistryně Evropy Nikola Ogrodníková, která je v letošních tabulkách výše než světová rekordmanka.

V tyčkařském sektoru bude v obou kategoriích k vidění duel zkušených a mladých závodníků. V nezvyklé sezoně poběží mimořádně na domácím vrcholu svou hlavní disciplínu dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová.

Varhaník se těší i na vycházející atletickou hvězdu Ladu Vondrovou, která by se ráda na čtvrtce poprvé v kariéře dostala pod 51 sekund. "Není to vůbec žádná sranda, muselo by se sejít hodně věcí. Ale cítím se dobře a snad to padne," řekla dvacetiletá atletka. Letos si vylepšila osobní rekord na 51,35, což ji řadí na čtvrté místo světových tabulek. V jejich čele je olympijská vítězka Shaunae Millerová-Uibová z Baham výkonem 50,52.

Český rekordman v dálce Radek Juška touží po překonání osmimetrové hranice, za kterou se dostal při červnovém Odložilově memoriálu. Tehdejší výkon 803 centimetrů byl jeho prvním osmimetrovým skokem od srpna 2018. "Snažili jsme se naladit tak, aby ta největší letošní forma byla na mistrovství republiky. Takže doufám, že to je reálné. Nějak věřím, že to tam padne. Bylo by pěkný zase na mistrovství republiky skočit přes osm metrů. Povedlo se mi to jenom v hale v Ostravě v roce 2016, kdy to bylo 801," řekl český rekordman.

Organizátoři museli rozdělit závodníky, diváky a technický personál do několika sektorů, aby se vzájemně nepotkávali. Celkově může být v areálu 2000 lidí. "Zájem o vstupenky bohužel převyšuje kapacitu, kterou nám hygienická stanice a policie stanovily. Pro oba dny je to zhruba 1400 diváků. Neděli už máme plně vyprodanou," řekl předseda pořádajícího oddílu AK ŠKODA Plzeň Miloslav Plašil.