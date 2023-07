McGregor a jeho dcera nevyloučili natočení dalšího společného filmu

Karlovy Vary - Natáčení společného filmu Druhá šance bylo pro skotského herce, režiséra a producenta Ewana McGregora a jeho dceru, herečku a producentku Claru McGregorovou velmi příjemným zážitkem. Díky natáčení spolu strávili hodně času a více se navzájem poznali. Nevyloučili natočení dalšího společného filmu, řekli dnes novinářům na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary (MFF KV). McGregor převzal v sobotu v Karlových Varech Cenu prezidenta festivalu.

"Nezáleží na tom, jak jste staří, nebo kolik zkušeností máte, máte stejnou zodpovědnost před kamerou a před publikem. Byli jsme spolu (s dcerou pozn. red.) na scéně, a byla to krásná věc, a krásná zkušenost. Hraní s Emmou bylo velmi přirozené a krásné," řekl McGregor. Uvedl také, že měl při sobě velmi dobrý, mladý, ženský tým, se kterým se mu dobře spolupracovalo.

Film Druhá šance je dramatickou road movie, v níž se otec a dcera v podání Ewana McGregora a jeho skutečné dcery Clary vydávají na cestu, která jim přináší nečekaná setkání, ale především návrat k sobě samým a obnovení vzájemného vztahu po období odcizení. Clara McGregorová je u tohoto filmu rovněž autorkou námětu a producentkou. Ewan McGregor je výkonným producentem snímku. Drama protkané jemným humorem a rodičovskou láskou mělo loni světovou premiéru na filmovém a hudební festivalu South by Southwest (SXSW) v Texasu.

McGregovová uvedla, že při natáčení filmu mohli také volně improvizovat a vycházet z vlastního vztahu otce a dcery. "Emma (Westenbergová, režisérka filmu, pozn. red.) nám dovolila hodně prostoru k improvizování, ačkoli scénář k filmu byl napsán velmi dobře," řekla.

McGregor zavzpomínal dnes také na spolupráci s režisérem Dannym Boylem v 90. letech. Uvedl, že bude pro něj vždy důležitý. S Boylem natočili černou komedii Mělký hrob. McGregor za něj získal cenu Empire Award pro nejlepšího britského herce. Mezinárodní senzaci znamenal jejich další společný film Trainspotting z roku 1996. Adaptace románu Irwina Welshe se stala druhým nejúspěšnějším britským filmem všech dob. Po 20 letech spolu natočili pokračování filmu T2 Trainspotting.

McGregor přijel do Karlových Varů s knírkem, který je pro něj neobvyklý. Uvedl, že si ho nechal narůst v souvislosti s natáčením minisérie Gentlemen in Moscow, kterou rovněž produkuje. Historický seriál je založený je na stejnojmenném románu Amora Towlese. McGregor v něm hraje ruského aristokrata, který je sovětským tribunálem ušetřen popravy a umístěn do domácího vězení, zatímco se venku odehrává bolševická revoluce.

Do Karlových Varů přiletěl McGregor v sobotu odpoledne. Večer z rukou Jiřího Bartošky převzal Cenu prezidenta festivalu a společně se svou dcerou uvedl jejich společný snímek Druhá šance. Během svého krátkého pobytu se setkal mimo jiné i s premiérem Petrem Fialou (ODS). Podle pořadatelů by měl dnes odjet kvůli pracovním povinnostem.