Plzeň - Inženýringová společnost MBtech Bohemia, zaměřená na vývoj automobilových dílů a elektroniky, otevřela v Plzni nový provoz na testování vozidel a výrobu prototypových dílů. Dvě haly a technologie, hlavně vstřikovací lis na plasty a pětiosé obráběcí centrum, přišly na 51 milionů Kč. ČTK to řekl Martin Novotný, provozní ředitel firmy, která patří do francouzské inženýringové skupiny AKKA Technologies, jež s 15.500 lidmi ve 20 zemích patří do první světové trojky. V ČR má zhruba 800 lidí, z toho asi 200 v Plzni a zbytek v Praze, Mladé Boleslavi, Liberci a nově v Českých Budějovicích. Firma dokáže zapojit do projektů studenty, kteří mají čas třeba půl dne v týdnu.

Vyvíjí a konstruuje prototypové díly, hlavně interiérů, i modely vozů až v měřítku 1:1 a testuje je pro všechny velké světové automobilky, jako je BMW, Audi, Porsche, Ford, Opel a Jaguár, v ČR pro Škodu Auto, Tatru, Iveco i Zetor. Vývoj splňuje bezpečností standardy pro utajení modelů a prototypů. Firma má uzavřené projektové místnosti, kam nemůže ani ředitel. "Nové haly (o ploše 2000 m2) zvýší konkurenceschopnost a zajistí nárůst zakázek," řekl ředitel. Firma musela doteď kvůli kapacitě i nedostatečnému vybavení některé zakázky odmítat.

V Plzni, kde funguje od roku 2004, působí teď v pěti halách o celkové ploše 5600 m2, do nichž už investovala téměř jednu miliardu korun. MBtech si za rok pronajme také poslední část sousedního vědeckotechnického parku, tedy téměř 1200 m2. "Do budoucna se chceme hodně soustředit na oblast digitalizace. Máme sice hodně klasických témat a znalost zákaznických procesů, ale dnes to jde v automobilovém průmyslu směrem k autonomnímu řízení a systémům s tím spojeným. Velký potenciál dnes skýtá elektronika a hlavně testování," řekl Novotný.

Podle Novotného je MBtech největší inženýringová firma v ČR s největší diverzifikací. "V poslední době si nejvíce vážím té nezávislosti. Že to není o tom, že někdo v Německu nebo Francii rozhodne, že budeme dělat tohle," uvedl. Vlastní projekty, které si firma shání sama z ČR, už tvoří 86 procent obratu, zbytek je od mateřské firmy. MBtech, založený původně koncernem Daimler, měl ještě před 15 lety všechny zakázky od Mercedesu, a proto se složitě dostával k ostatním automobilkám. AKKA vlastní firmu stoprocentně od letošního září.

Výroba automobilů dnes tvoří přibližně 80 procent obratu firmy, který letos směřuje ke 34 milionům eur (zhruba 880 milionů Kč), poslední tři roky roste meziročně o pět až sedm procent. Za tři roky vybudovala v ČR byznys z nuly na pět milionů eur.

Ve výrobě v Plzni pracuje 84 lidí, hlavně programátoři a seřizovači CNC strojů a vstřikovacích lisů, zámečníci a svářeči. Jedna z divizí vyrábí plastové prototypové díly, až čtyřkilové. Modelárna umí vyrobit z umělého dřeva ukázkový automobil na veletrh až v měřítku 1:1 i modely na testování. Firma také provádí dlouhodobé testy vozidel a jízdní zkoušky aut, které jsou vybavené různými čidly a testovanými díly. K tomu využívá 200 externích řidičů. "Budoucnost jsou ale autonomní auta, a už jsme takové zakázky měli. Nové projekty, které nás od příštího roku dále posunou, už jsou rozjeté," řekl Novotný.