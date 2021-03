Mazanec se v Hradci Králové rozloučil smolným gólem a porážkou

Hradec Králové - Poslední utkání v dresu královéhradeckého klubu má za sebou Marek Mazanec a pro devětadvacetiletého brankáře skončilo smolně. Přes 50 minut držel čistý štít, ale pak inkasoval dvakrát v rozmezí pouhých 21 sekund a bylo po sezoně. Zkušený gólman přes vyřazení ocenil výkon celého týmu.

"Všichni do toho dali všechno. Klukům nemůžu vůbec nic vytknout a jsem na ně hrdý. Musím jim poděkovat, že se na to nikdo nevyfláknul. Každý z nich do toho dal, co měl," řekl Mazanec v on-line rozhovoru s novináři po porážce 1:3.

V čase 50:25 vyrovnal Dávid Gríger tečí na kruhu pro vhazování. Nebýt toho, Mazanec by v klidu zasáhl a chytil pokus Mislava Rosandiče. "Byla tam bezmoc. Když dostanete takovýhle gól úplně z ničeho, tak si člověk říká, že nám snad ani není souzeno postoupit," připustil Mazanec.

Jenže jeho tým opravdu tak trochu urazil hokejové bohy, když nedotáhl k úspěchu vedení 3:0 v prvním utkání celé série. Místo toho prohrál 3:4 v prodloužení. Bylo to nejblíže v sérii, co byl k dílčímu úspěchu.

"Nejsem zastáncem toho názoru, že by to ovlivnilo celou sérii. Liberec byl prostě lepší," ocenil sportovně Mazanec. "Oni mají větší zkušenosti z play off a umí si s tím poradit. Výsledek 4:0 v sérii, to není náhoda," doplnil Mazanec.

Moc toužil uspět i proto, že v klubu končí, což bylo oznámeno již s předstihem. Spekuluje se o jeho možném přesunu do Třince. "Tahle etapa mi toho po návratu z NHL spoustu dala. Poznal jsem nové prostředí, nový klub, narodil se nám tu syn... Mrzí mě hodně, že se nepovedl nějaký úspěch. Kvůli tomu si mě sem Hradec bral a je osobní zklamání, že jsem nedokázal pomoct víc," litoval Mazanec.

Když opouštěl led, prožíval o to větší smutek. "Vhánělo mi to slzy do očí. Končí tahle jedna má etapa kariéry, život a hokej jdou dál, ale kdo ví, zda se třeba někdy v budoucnu nevrátím," řekl Mazanec.