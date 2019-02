Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová dnes poprvé připustila, že Británie může požádat o odklad březnového termínu pro odchod z Evropské unie. Poslancům v parlamentu ale řekla, že vláda Brusel o jednorázový a krátkodobý odklad požádá jen v případě, že zákonodárci při hlasování odmítnou podpořit jí vyjednanou dohodu o odchodu z unie i možnost, že Británie 29. března EU opustí bez jakékoli předchozí dohody. Přístup premiérky Mayové k brexitu označil lídr opozice Corbyn za groteskně bezohledný. Důsledky jejích cynických taktik podle něj pociťuje celá země.

Mayová v parlamentu promluvila po dopoledním bouřlivém jednání kabinetu, během nějž svůj průlomový plán pro další jednání představila. Dříve premiérka odklad termínu pro vystoupení země z EU odmítala, k ústupku ji však donutila hrozící revolta uvnitř kabinetu. Někteří jeho členové dali najevo, že pokud premiérka nevyloučí možnost vystoupení Británie z unie bez dohody, podpoří ve středu v parlamentu dodatek k již vyjednané dohodě, který by umožnil poslancům převzít kontrolu nad celým brexitovým procesem.

Ministerská předsedkyně vyjmenovala poslancům tři závazky, které ohledně dalšího postupu kolem brexitu přijala s ohledem na jejich "nelíčené obavy", jaké může mít současná nejistota dopady na ekonomiku. Slíbila jim, že do 12. března předloží parlamentu vyjednanou dohodu s EU k novému hlasování. Pokud pro tuto dohodu nezíská dostatečnou podporu, nechá poslance 13. března hlasovat o tom, zda si přejí, aby Británie vystoupila z EU bez dohody. Pokud takový scénář poslanci odmítnou, nechá je pak 14. března hlasovat o tom, zda podpoří odklad termínu vystoupení země z EU.

Odklad by podle Mayové sice poskytnul vládě více času na vyjednávání případných změn v brexitové dohodě, premiérka však zdůraznila, že varianty, které před poslanci leží, jsou stále stejné. Musí se podle ní rozhodnout, zda má Británie opustit EU s dohodou, bez ní nebo v EU zůstat.

"Chci zcela jednoznačně říci, že sama o prodloužení lhůty (stanovené v) článku 50 nestojím. Naším jediným zájmem by mělo být vyjednání dohody a odchod 29. března," řekla premiérka. Zdůraznila také, že pokud by byl nový termín stanoven později, než koncem června, znamenalo by to, že se Británie bude muset zúčastnit voleb do Evropského parlamentu. "Jaký vzkaz bychom tím vyslali 17 milionům lidí, kteří téměř před třema lety hlasovali pro odchod z EU?" uvedla premiérka.

Lídr opozičních labouristů označil dnes předložený plán šéfky vlády za cynický a bezohledný. Labouristický poslanec Hillary Benn se premiérky zeptal, k čemu případný odklad brexitu využije, nedostal ale odpověď. Větší odpor nevyvolal plán Mayové ani u tvrdých zastánců brexitu: konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg například televizi Sky řekl, že ani odklad jej rozhodně nepřiměje k tomu, aby pro dohodu o odchodu z EU hlasoval.

Parlament již jednou dohodu s Bruselem odmítl. Kontroverzní částí je takzvaná irská pojistka, která má zabránit klasickým hraničním kontrolám mezi Irskem a Severním Irskem. Mayová se nyní snaží s EU dojednat změny, Brusel ale text dohody měnit nehodlá.

Corbyn označil přístup Mayové k brexitu za groteskně bezohledný

Přístup premiérky Theresy Mayové k odchodu Británie z Evropské unie je "groteskně bezohledný". V reakci na prohlášení předsedkyně vlády v parlamentu to dnes řekl lídr opozice Jeremy Corbyn. Mayová poprvé připustila, že Londýn může požádat o odklad termínu brexitu. Corbyn různé odklady na cestě k brexitu ostře kritizoval.

Podle předsedy Labouristické strany Mayová "slibuje dosáhnout něčeho, co není dosažitelné". Přístup premiérky k brexitu označil za "groteskně bezohledný". "Důsledky cynických taktik premiérky na běžný život pociťují lidé po celé zemi," dodal Corbyn.

Pokud by dohoda uzavřená s Evropskou unií byla nakonec přece jen v parlamentu schválena, měla by být podrobena schválení lidem v druhém referendu. Mayová v reakci na Corbynova slova uvedla, že druhé referendum by bylo "zradou důvěry britského lidu".

Média: Mayovou čeká ve vládě střet kvůli návrhu na odklad brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová se odhodlala přehodnotit svou dosavadní strategii týkající se prosazení dohody o odchodu země z Evropské unie a hodlá dnes vládě a poslancům navrhnout odklad brexitu. Podle britských médií tak chce zažehnat revoltu části členů své vlády, kteří požadují vyloučení brexitu bez dohody, zároveň ale riskuje odpor části poslanců své konzervativní strany, kteří trvají na tom, aby Británie z unie odešla v předem stanovený den, tedy 29. března. Dnešní zasedání vlády proto podle komentátorů bude nanejvýš dramatické.

Mayová dosud prohlašovala, že Británie z EU 29. března odejde, a to i bez dohody. Podle informací deníku The Sun je ale změna v premiérčině postoji motivována snahou uklidnit nespokojence ve své vládě, kteří volají po odkladu brexitu. Na druhou stranu, jak deník poznamenal, vyloučení brexitu bez dohody rozhněvá zastánce důrazné odluky od unie.

Podle listu The Daily Mail se v pondělí pozdě večer v budově parlamentu sešli ti členové současné vlády, kteří požadují, aby premiérka vyloučila možnost, že země koncem března odejde z EU bez jakékoli dohody. Tři představitelé vedení ministerstev průmyslu, digitalizace a energetiky pak v dopise, který deník zveřejnil, pohrozili, že podají rezignaci, pokud premiérka nezaručí odklad brexitu v případě, že současná dohoda neprojde parlamentem do 13. března.

Komentátor deníku Financial Times napsal, že Mayová se chce vyhnout ponižující porážce v parlamentu, která by už tuto středu hrozila, pokud by někteří ministři skutečně podpořili dodatek k dohodě o brexitu. Tento dodatek z pera labouristické poslankyně Yvette Coperové a konzervativce Olivera Letwina by v případě schválení umožnil poslancům převzít kontrolu celého brexitového procesu a předpokládá taktéž delší odklad brexitu. Odpůrcům brexitu bez dohody prý proto ministerská předsedkyně slíbí, že pokud její dohoda o odchodu z EU parlamentem do 13. března neprojde, navrhne sama prodloužit lhůtu stanovenou článkem 50 Lisabonské smlouvy. Toto prodloužení by mělo být "krátkodobé", nejčastěji se zmiňuje prodloužení o dva měsíce, tedy do konce května.

V neděli premiérka oznámila, že odloží hlasování o dohodě plánované na 27. února a že návrh dohody poslancům předloží nejpozději do 12. března, tedy pouhých 17 dní před očekávaným odchodem země z EU.

Parlament již jednou dohodu odmítl. Kontroverzní částí je takzvaná irská pojistka, která má zabránit klasickým hraničním kontrolám mezi Irskem a Severním Irskem. Mayová se nyní snaží s EU dojednat změny, Brusel ale text dohody měnit nehodlá.