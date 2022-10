Matuský Mr Spexovi věřil, proto si ho pro Velkou pardubickou vybral

Pardubice - Pro letošní Velkou pardubickou měl žokej Lukáš Matuský více nabídek. Mohl jet svěřence svého slovenského krajana Jaroslava Brečky Stara, ale když se zranil Jan Kratochvíl, dostal nabídku osedlat ve Velké pardubické Mr Spexe. Tu přijal a dnešní dostih ukázal, že vsadil na správného koně.

"Když jsem si koně přehodnotil co a jak a uvědomil jsem si, že Spex byl loni třetí, tak jsem mu víc věřil," poznamenal na tiskové konferenci. Trenér Luboš Urbánek při nedostatku překážkových žokejů uvažoval o Matuském jako o případném náhradníkovi. "Trenér musí být nachystaný na všechny varianty. Říkal jsem si, že by mi k němu Lukáš pasoval díky tomu, jak je klidný, tichý. Myslím si, že moc lepších tady není," uvedl trenér.

Novému jezdci poskytl o koni co nejvíce informací. Matuský Mr Spexe také studoval na videu. "S Honzíkem (Kratochvílem) jsem si nevolal, ale pozdravuju ho. Přeju mu, ať se dá rychle do cajku a vrátí se mezi nás," vzkázal Kratochvílovi, který leží se zraněním páteře v motolské nemocnici.

Po Velkém Taxisu se Mr Spex ocitl v první pětici. "Nechal jsem ho tam v klidu. Tempo bylo obstojné, místy i pomalé, nebylo potřeba ho tahat dozadu. Nechal jsem ho, aby měl čas na skoky, dobře na ně viděl," vyprávěl Matuský.

V dnešní triumf uvěřil po Havlově skoku, který je poslední těžkou překážku v dostihu před závěrečnými třemi steeplechase skoky. "Když jsem viděl, že tam Player s Talentem začali mezi sebou trochu závodit, tak jsem si ještě počkal a věřil jsem v jeho finiš," popsal vítěznou strategii.

Ještě v době svého prvního triumfu v předloňské Velké pardubické si vydělával v továrně vyrábějící nádrže do aut. "Práce u koní vás finančně tak nezabezpečí, a když máte rodinu… Musel jsem odejít do fabriky, kde jsem měl lepší plat než u koní. Záleželo, jak mi vycházely směny, tak jsem chodil jezdit, trénovat. A pak zas do práce," vzpomínal.

Od jara 2021 se zaměřil pouze na dostihy. Začal pravidelně spolupracovat s renomovaným českým trenérem překážkových koní Radkem Holčákem, za kterým jezdí třikrát týdne do Velkých Karlovic. Majitel Mr Spexe Karel Jalový by ho nyní chtěl do své stáje jako jezdeckou jedničku, protože Kratochvíl byl už před zranění rozhodnutý, že stáj Lokotrans opustí. "Určitě nějaké diskuze proběhnou, ale nevím, jak to dopadne," řekl Matuský.