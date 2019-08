Masarykovo nádraží má nové pokladny, budovu čekají další opravy

Praha - Masarykovo nádraží v Praze čekají další opravy za stovky milionů korun. Za 100 milionů korun bude zrekonstruována část historické stavby v blízkosti metra, v prostorách vzniknou kanceláře či nocležny. Opravovat se začne také část u Hybernské ulice, kde budou restaurace či obchody. Dnes na nádraží začaly fungovat nové pokladny. Plány rekonstrukce dnes novinářům představili zástupci Českých drah a developerské společnosti Penta Real Estate. Konsorcium obou firem plánuje celkovou modernizaci za více než čtvrt miliardy korun.

Společnosti dnes na nádraží otevřely nové pokladny za 14,5 milionu korun. Šest přepážek se posunulo blíže k nástupištím. "Na Masarykově nádraží byly pokladny historicky umístěny daleko od odjezdové haly, nástupišť a současné hlavní přístupové cesty od výstupů ze stanice metra a od tramvají v Havlíčkově ulici. Proto jsme je v rámci rekonstrukce budovy přesunuli hned k prvnímu nástupišti. Odbavení bude rychlé a pohodlné," uvedl místopředseda představenstva státního dopravce Radek Dvořák.

V následujících týdnech začnou dráhy budovat směrem k Hybernské ulici čekárnu a úschovu zavazadel za přibližně 3,6 milionu korun. Developer chce při další rekonstrukci v příštím roce v prostorách bývalého kasina otevřít novou restauraci a také obnovit přístup do budovy z Hybernské ulice. Do dvou let by pak měly v této části nádraží vzniknout další obchody.

Nyní se také připravuje modernizace za 100 milionů korun v části budovy u výstupu z metra. "Opravíme malou secesní sloupovou dvoranu v přízemí a prostory v patrech budou sloužit jako nocležny pro naše zaměstnance a jako kanceláře," podotkl Dvořák.

Historickou budovu nádraží z 19. století a jeho okolí začaly dráhy společně se společností Penta Real Estate opravovat v roce 2011. Dosud bylo zrekonstruováno například zastřešení odjezdové haly, skleněné průčelí, technologie, žulová podlaha, toalety a některé obchodní prostory.

Vedle budovy se modernizace dočká i blízké okolí. Novou podobu by měla dostat například ulice Na Florenci nebo blízké náměstí u Havlíčkovy ulice. Penta také vlastní pozemky v okolí nádraží, které v roce 2016 odkoupila od správy železnic za 236 milionů korun. Za 6,5 miliardy korun tam developer plánuje administrativní čtvrť s obchody a restauracemi a také park podle projektu studia zesnulé britské architektky Zahy Hadidové.

Kompletní rekonstrukci železniční části nádraží plánuje za 2,4 miliardy korun v příštích letech také Správa železniční dopravy cesty (SŽDC). Po ní by se měl rozšířit počet kolejí ze stávajících sedmi na devět nebo zvýšit rychlost vlaků ve směru do Libně až na 100 km/h. Vznikne také nový vestibul ve formě zastřešení propojující prostor ulic Na Florenci, Hybernská a Opletalova s přístupy na jednotlivá nástupiště.

Masarykovo nádraží z roku 1845 je nejstarším velkým železničním nádražím v hlavním městě, každý den jím projde až 35.000 cestujících. Stanice slouží jako důležitý dopravní uzel spojující vlakovou, autobusovou a městskou dopravu. V budoucnosti by tam měla začínat také rychlodráha na letiště.