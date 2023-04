Marika Gombitová vystoupí na začátku příštího roku na dvou koncertech v Praze

Praha - Marika Gombitová se příští rok 16. a 30. ledna představí na dvou koncertech v Praze. ČTK o tom za pořadatele informoval Jan Adam. Populární slovenská zpěvačka v posledních letech vystupuje jen sporadicky. Umělkyně, která je po autonehodě od roku 1980 na invalidním vozíku, roztleskala před šesti lety zaplněnou Tipsport Arénu na pražském Výstavišti s programem Sen Mariky Gombitové.

"Vše se připravuje s obrovskou citlivostí i důkladností charakteristickou pro Mariku, což dokazuje například volba dvou exkluzivních koncertů nikoliv hned dva dny po sobě, ale se solidní dvoutýdenní pauzou. Zejména třeba proto, aby se termínově dostalo na všechny diváky. Jestliže se někomu nebude hodit jeden termín, může si vybrat druhý. Anebo obráceně," uvedl producent plánovaného koncertu Tomáš Ságl.

Koncert šestašedesátileté Gombitové podle pořadatelů nabídne velkou scénu, mnoho hostů a hity jako Študentská láska, Vyznanie, Správne dievča, Koloseum, Zem menom Láska a další.

Gombitová má dodnes v obou částech bývalé československé federace řadu příznivců, kteří na ni nezapomínají. Její velmi emotivní píseň Vyznanie zvítězila v anketě Hit století. Nazpívala více než 230 písní, u nejméně 60 skladeb je podepsaná jako autorka hudby. Prodala víc než milion hudebních nosičů.

V polovině 70. let ji přizval do skupiny Modus Ján Lehotský. V roce 1979 poprvé obsadila třetí příčku v anketě Zlatý slavík a krátce nato zazářila ve známém televizním muzikálu Neberte nám princeznu. Mnohokrát bodovala v pěvecké anketě Slavík, vedle stříbrných a bronzových ocenění má i dva zlaté Slavíky z let 1997 a 1998. V roce 2016 vyšla kniha Úlomky spomienok, první oficiální autobiografie, na jejímž vzniku se osobně podílela.

V roce 2018 převzala z rukou prezidenta Andreje Kisky Pribinův kříž I. třídy za mimořádné zásluhy o kulturní rozvoj Slovenské republiky v populární hudbě. Ve stejném roce se stala první ženou, která získala Velkou cenu Slovenského ochranného svazu autorský (SOZA) za celoživotní dílo.