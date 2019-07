Manta obrovská vyhledala pomoc potápěče

Sydney - Třímetrová manta obrovská, největší z rejnoků, se přiblížila k potápěčům v Austrálii, kterým se zdálo, že je žádá o pomoc. Každopádně manta trpělivě počkala, až ji zbaví rybářských háčků, které měla zapíchnuté pod okem.

"Často v této oblasti provázím potápěče se šnorchly. Připadalo mi, jako by mě poznala a spoléhala na mě, že jí pomůžu," vylíčil podle agentury AFP fotograf Jake Wilton, který se stal hlavní hrdinou příběhu odehrávajícího se pod mořskou hladinou u západního pobřeží Austrálie. "Přiblížila se tak, aby mi ukázala oči," pokračoval Jake, který háčky odstranil za pomoci kleští.

"Vůbec se nepohnula. Jsem přesvědčený, že manta věděla, co Jake dělá," uvedl biolog a společník fotografujícího potápěče Monty Hall.

Manta je pokládaná za jednoho z nejinteligentnějších tvorů v podmořském světě. Není člověku nebezpečná, živí se planktonem. Může dorůst až do sedmimetrového rozpětí mezi ploutvemi a dožít se až padesáti let, poznamenala AFP. Mantu, která si nechala pomoci od háčků, pojmenovali potápěči jako "Pihovatou" kvůli skvrnkám na břiše. Je jí asi 30 let, což z ní v mantích očích činí ctihodnou starou dámu, poznamenala stanice BBC na svém webu. Manty se podle ní těší pověsti vlídných obrů.

Před pěti lety se na internetu objevily záběry jiné skupiny potápěčů, kterým se zdálo, že je manta vyhledala, aby ji zbavili útržku rybářské šňůry, kterou měla omotanou okolo ploutve.