Manchester United vyzve ve finále Evropské ligy Villarreal

Gdaňsk (Polsko) - Ve středečním finále fotbalové Evropské ligy se v polském Gdaňsku utkají Manchester United a Villarreal. Favorizovaní "Rudí ďáblové" soutěž ovládli před čtyřmi lety, španělský tým bude usilovat o premiérovou trofej se specialistou na EL trenérem Unaiem Emerym.

Pro Villarreal je triumf v Evropské lize poslední šancí, jak si v příští sezoně zahrát Ligu mistrů, protože ve španělské lize obsadil až sedmé místo. United v anglické Premier League skončili druzí a mají skupinu LM jistou.

"Bude to mimořádný večer. Musíme být hrdí, že jsme se dostali do finále. Ušli jsme dlouhou cestu a bylo by fantastické ji zakončit s pohárem," řekl manchesterský kouč Ole Gunnar Solskjaer, který usiluje o první trofej během dvou a půl let na lavičce United.

Emeryho jako prvního trenéra čeká už páté finále EL. V letech 2014 až 2016 třikrát zvítězil se Sevillou, předloni s Arsenalem podlehl Chelsea. Pokud španělský kouč ve středu uspěje, tak se čtvrtým triumfem v Evropské lize osamostatní před Giovannim Trapattonim v čele historické tabulky.

"Zasloužíme si být ve finále. Respektujeme United, ale v našich silách je získat tuhle trofej. Budeme hrát se sebevědomím, které jsme ukazovali během celého ročníku," prohlásil Emery, jehož svěřenci v aktuální sezoně EL ještě neprohráli.

Villarreal se s Manchesterem United dosud v pohárech utkal čtyřikrát a všechny jejich souboje ve skupině Ligy mistrů v letech 2005 a 2008 skončily bezbrankovou remízou. "Musíme být připraveni, že do toho Villarreal dá úplně všechno. Myslím, že je to pro ně největší utkání jejich historie," upozornil španělský záložník anglických vicemistrů Juan Mata.

"Žlutá ponorka" v semifinále vyřadila jiného anglického soupeře Arsenal, přemožitele pražské Slavie ze čtvrtfinále. United v letošním play off přešli i přes dva španělské týmy - San Sebastian v úvodním kole a Granadu ve čtvrtfinále.

"United jsou favoritem Evropské ligy od chvíle, kdy sem přešli z Ligy mistrů. Jsou skvělým mužstvem se špičkovými hráči, hlavně v útoku. Ale my se připravíme jako na každý jiný zápas a budeme hrát znovu jako tým," uvedl záložník španělského mužstva Dani Parejo.

Villarrealu nepomůže zraněný křídelní hráč Samuel Chukwueze, naopak Solskjaer bude postrádat kapitána a klíčového stopera Harryho Maguirea, dalšího obránce Phila Jonese nebo útočníka Anthonyho Martiala.

Duel v Gdaňsku, který má výkop ve 21:00, vzhledem ke koronavirovým opatřením muže navštívit 9500 diváků, což představuje zhruba 25 procent kapacity stadionu Energa.

Zajímavosti před před finále Výkop: středa 26. května, 21:00, Gdaňsk (ČT 2). Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Letexier (video, všichni Fr.). Bilance (v evropských pohárech): 4 0-4-0 0:0. Předpokládané sestavy: Villarreal: Rulli (Asenjo) - Foyth, Albiol, Torres, Pedraza - Pino, Capoue, Parejo, Trigueros - G. Moreno, Bacca. Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Lindelöf, Shaw - McTominay, Fred - Rashford, Fernandes, Pogba - Cavani. Absence: Chukwueze (zranění), Foyth (nejistý start) - Jones, Maguire, Martial (všichni zranění). Nejlepší střelci v EL: Alcácer, G. Moreno (oba 6) - Cavani, Fernandes (oba 5). Zajímavosti: - všechny 4 dosavadní vzájemné zápasy (ve skupině Ligy mistrů v letech 2005 a 2008) skončily výsledkem 0:0 - Villarreal usiluje o premiérový triumf v EL; United poprvé ovládli soutěž před čtyřmi lety, kdy získali svou poslední trofej - Villarreal v semifinále vyřadil jiného anglického soupeře Arsenal, předtím si v play off poradil se Salcburkem, Dynamem Kyjev a Dinamem Záhřeb - United na cestě do finále přešli přes dva španělské protivníky - San Sebastian v úvodním vyřazovacím kole a Granadu ve čtvrtfinále, v osmifinále "Rudí ďáblové" vyřadili AC Milán a v semifinále další italský tým AS Řím - Villarreal v tomto ročníku EL neprohrál ani jediný ze 14 zápasů, v jarní fázi vyhrál 7 z 8 utkání - Villarreal může získat první trofej od roku 2004, kdy podruhé za sebou vyhrál Pohár Intertoto - Villarreal v uplynulé sezoně španělské ligy obsadil sedmé místo a pouze výhra ve finále ho kvalifikuje do příštího ročníku LM, United skončili v Anglii druzí a mají skupinu Ligy mistrů jistou - Villarreal v ligové generálce podlehl Realu Madrid 1:2, United zvítězili na hřišti Wolverhamptonu 2:1 - Villarreal zvítězil ve 2 z posledních 5 soutěžních duelů, United vyhráli jen 2 z posledních 6 zápasů - trenér Villarrealu Emery se jako první kouč v historii EL zúčastní pátého finále a jako první trenér může počtvrté vyhrát; v letech 2014 až 2016 třikrát uspěl se Sevillou, předloni prohrál na lavičce Arsenalu - kouč United Solskjaer může získat první trofej v trenérské kariéře a první s "Rudými ďábly", které vede od prosince 2018 - Bailly (United) působil ve Villarrealu, v manchesterském týmu hrají dva španělští fotbalisté De Gea a Mata