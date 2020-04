Malé podniky uvolnění vítají, upozorňují na nejasnosti

Praha - Asociace malých a středních podniků vítá vládní plán rozvolňování restriktivních opatření, která mají zabránit šíření koronaviru, i když to není požadovaný výhled na minimálně tři měsíce dopředu, jako je tomu v okolních zemích. ČTK to řekla prezidentka asociace Eva Svobodová. V harmonogramu je podle ní řada nejasností. Žádá také prodloužení podpory podnikatelů.

Vláda v úterý představila plán pro otevírání obchodů a dalších zařízení a provozoven uzavřených kvůli novému typu koronaviru. Rozdělila ho do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. Nejprve by měli otevřít řemeslníci, farmářské trhy a autobazary, postupně by se měly každý týden a později po 14 dnech přidávat další obchody či akce. V poslední vlně by mohly otevřít například všechny provozovny v nákupních centrech.

"Každá informace, která definuje termín možného otevření provozu, je v tuto chvíli velmi pozitivní. Každý má tak možnost plánovat a připravovat se na opětovný rozjezd svého podnikání," uvedla Svobodová.

Přesto je podle ní třeba brát termíny jako orientační. "Již nyní máme řadu dotazů od podnikatelů vyplývající z nejasností, do které skupiny vlastně spadají, viz veřejné bazény, saunová a wellness centra, zda do skupiny 'provozovny' nebo 'regenerační a rekondiční služby'," upozornila.

Firmy netrpělivě očekávají k tomuto plánu i podrobné hygienické podmínky, které budou muset jednotlivé provozy splňovat a na které se budou muset připravit. Současně je podle ní jasné, že všechny dosavadní podpory směřující do konce dubna budou muset být aktualizovány a prodlouženy. Zmínila v této souvislosti podporu 25.000 Kč pro živnostníky a program Antivirus, tedy tzv. kurzarbeit.

Antivirus bude podle ní zcela jistě potřeba až do prosince, neboť se očekává druhá vlna žadatelů o podporu, a to z řad výrobních a exportních firem, kde dobíhají staré zakázky, ale nejsou nové. Tyto výrobní a obchodní firmy, ale i zdravotnictví se potýkají s nedostatkem personálu po odjezdu zahraničních pracovníků a také kvůli zavřeným školám a rodičům, kteří zůstávají doma s dětmi.