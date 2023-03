Malé banky v USA zaznamenaly po krachu SVB rekordní pokles vkladů

New York - Malé banky ve Spojených státech zaznamenaly v týdnu do 15. března, ve kterém zkrachovala Silicon Valley Bank (SVB), rekordní pokles vkladů. Podle údajů zveřejněných centrální bankou USA (Fed) se vklady snížily o 119 miliard USD (2,6 bilionu Kč) na 5,46 bilionu USD. To byl více než dvojnásobek předchozího rekordního poklesu.

Malé banky jsou definovány jako všechny banky v USA vyjma 25 největších komerčních bank. Vklady u velkých bank podle zprávy Fedu naopak vzrostly o 67 miliard USD na 10,74 bilionů USD.

Výpůjčky malých bank se ve stejném období zvýšily o 253 miliard USD na rekordních 669,6 miliardy USD. Analytik společnosti Capital Economics Paul Ashworth upozornil, že výsledkem toho malé banky měly na konci týdne více hotovosti. To naznačuje že část půjček byla určena k vytvoření rezerv pro případ, že by vkladatelé požádali o vyplacení svých peněz.

SVB zkrachovala poté, co nebyla schopna čelit rychlému a masivnímu vybírání peněz klienty, kteří si během několika hodin vybrali desítky miliard USD.

Celkové vklady v amerických bankám po prudkém růst v roce 2020 a na počátku roku 2021 způsobenému pandemickou pomocí klesají. Nynější obrat trendu u velkých bank je pozoruhodný. Nárůst se rovná přibližně polovině poklesu vkladů u malých bank, což naznačuje, že část vybrané hotovosti mohla přejít do fondů peněžního trhu nebo jiných nástrojů. Není ale jasné, zda přesun vkladů z malých bank bude přetrvávat. Šéf Fedu Jerome Powell ve středu uvedl, že toky vkladů v bankovním systému se v uplynulém týdnu stabilizovaly, napsala agentura Reuters.