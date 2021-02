Maláčová: Vláda schválila návrh na bonus 370 Kč za den v karanténě

Praha - Lidé v nařízené karanténě by mohli případně dostávat k náhradě mzdy bonus až 370 korun za den, a to podle výše svého výdělku. Vyplácel by jim ho zaměstnavatel po deset dnů. O tyto výdaje by si pak snížil sociální odvody. Návrh zákona schválila dnes vláda. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Aby zákon začal platit, musí ho ještě schválit Sněmovna a Senát a podepsat prezident. Podle návrhu by se příspěvky měly vyplácet od března do konce června.

"Mimořádný bonus ve výši 370 korun denně pomůže lidem chovat se zodpovědně," uvedla Maláčová.

Zaměstnanci v karanténě dostávají teď 60 procent svého redukovaného průměrného výdělku. Příspěvek má motivovat k tomu, aby lidé do karantény chodili a aby nakažení hlásili své kontakty. Zlepšení trasování má přispět ke zvládnutí epidemie.

Ministerstvo práce odhaduje, že by zájem o testování a trasování mohl vzrůst. Sumu na bonusy spočítalo od března do konce června zhruba na 1,3 miliardy korun. O tuto částku by stát přišel na odvodech. Podle propočtů resortu by v březnu mohlo příspěvek pobírat asi 187.000 lidí, vyšlo by to na 654 milionů korun. V dubnu by to mohlo být 370 milionů pro zhruba 105.600 osob v karanténě, v květnu 179 milionů pro 51.200 pracovníků a v červnu 92 milionů pro 26.200 lidí.

Bonus by měli dostávat lidé v nařízené karanténě deset dnů. Pobírali by ho současně s náhradou mzdy. Celková částka by ale nesměla překročit 90 procent jejich průměrného výdělku. Stejná pravidla by platila i pro lidi s nižším než polovičním úvazkem či pro pracovníky na dohodu.

Příspěvek se nemá danit. Neměl by se zahrnovat do příjmu při posuzování nároku na sociální dávky a nemělo by být možné ho strhnout v exekuci.

Bonus by neměli podle návrhu dostávat lidé, kteří se dostali do karantény krátce po návratu z ciziny, kde nebyli pracovně. Bonus by neměli mít, pokud je lékaři poslali do karantény do pěti dnů od návratu ze zahraničí.