Maková sklizeň by letos mohla být rekordní

Praha - Letošní sklizeň máku by mohla být největší za desetiletí, doufají pěstitelé. Už loni dosáhla sklizeň o 28.702 tunách desetiletého maxima, letos se pak osevní plochy máku podle údajů Českého statistického úřadu zvětšily o devět procent na 43.867 hektarů, z toho 1400 hektarů tvoří bělosemenný mák. Podle poradce spolku Český modrý mák Václava Lohra by mohla být letošní sklizeň podobná jako loni, bude ale záležet na počasí.

Více než osm desetin českého modrého máku, který letos v únoru zařadila Evropská unie mezi Chráněná zeměpisná označení, jde na export. Hodnota vývozu překračuje miliardu korun. V ČR je mák dlouhodobě oblíbený, například Globus nyní začal nabízet makovou zmrzlinu.

Vegetace proti průměru je letos o dva až tři týdny opožděná, dá se očekávat pozdější sklizeň. Deště přinesly máku dostatek vláhy, což by mu mělo prospět, pokud nebudou slehlé porosty vlivem přívalových dešťů.

Z ČR se vyváží mák za více než miliardu Kč. "Nejvíce ho z loňské sklizně putovalo do Ruska, Rakouska, Polska, Slovenska a Německa. Nezanedbatelné množství v řádu stovek až tisíc tun vyvážíme na Ukrajinu, do Rumunska, Maďarska, Běloruska a také do Holandska, odkud se vyváží ještě třeba do USA a Kanady. Mák je zkrátka naše modré zlato," dodal za spolek Vlastimil Mikšík z České zemědělské univerzity v Praze. Do ČR se ho v současném sklizňovém roce do května dovezlo 1720 tun, z většina byla ze Slovenska a Maďarska. Vývozní ceny jsou podle spolku mezi 46 až 50 Kč/kg. Zájemci o mák ze dvora si mohou najít farmáře skrze portál Maková mapa, kde je aktuálně 35 pěstitelů.

V ČR se pak v posledních letech pěstuje také bělosemenný mák, který se hlavně vyváží do Indie. Jedno z hlavních pěstitelských míst je na Vysočině. V Indii se používá do cukrovinek, nemá tak silnou makovou příchuť.

Na stoupající oblibu máku reagují i velké firmy, například řetězec Globus začal vyrábět makovou zmrzlinu. "Z klasických točených zmrzlin je náš TOP 5 žebříček vanilková, jahodová, čokoládová, slaný karamel a kyselé jablko. U sorbetů jasně vede malina, černý rybíz, jahoda a hruška. A obliba točené zmrzliny všeobecně stoupá, letos je o 20 procent větší zájem než loni," řekl ČTK vedoucí výroby a prodeje cukráren a pekáren řetězce Pavel Meduna. Letošní nejúspěšnější novinkou je ale podle něj právě maková. "V oblibě máku jsou Češi na pomyslném vrcholu. Moc národů, kteří konzumují mák, není. Společně s námi je ještě oblíbený v Německu a Rakousku, ale potom jeho konzumace klesá. Maková zmrzlina se vlastně může označit jako světový unikát," dodal Meduna.

Evropská unie zapsala Český modrý mák mezi evropsky chráněná zeměpisná označení (CHZO). Uznání žádosti trvalo 5,5 roku, řekl už dříve Mikšík. Podle něj evropské orgány většinou rozhodnou o přiznání ochrany zhruba za rok, v případě Českého modrého máku bylo nutné opakovaně prokazovat, že se skutečně nejedná o farmaceutickou surovinu, ale o v Česku běžně konzumovanou potravinu. Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého jde o velký úspěch pro republiku, protože stát se snaží zabránit falšování máku různými způsoby už déle než deset let. Mikšík pak upozorňuje na to, že známka je ojedinělá i tím, že si o ni zažádal nekomerční spolek, u jiných CHZO jde většinou o komerční firmy.

EU zná tři typy ochranných potravinářských známek. CHZO v současnosti má včetně máku 24 produktů, například Jihočeská niva nebo Štramberské uši. Dále pak Chráněné označení původu, kam spadá třeba Všestarská cibule, Český kmín nebo Žatecký chmel. Poslední je pak Zaručená tradiční specialita, kde jsou třeba Tradiční Špekáčky nebo Pražská šunka. Podle Bílého ČR žádná další CHZO, kde by se čekalo na výsledek řízení EU, nemá.