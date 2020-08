Majetek nejbohatších lidí tento týden rekordně vzrostl

New York - Pro některé z nejbohatších lidí světa byl tento týden jedním z nejvýnosnějších. Hodnota majetku 500 nejbohatších lidí světa se za týden zvýšila o 209 miliard USD (4,6 bilionu Kč), upozornila agentura Bloomberg. Z jednotlivých lidí majetek zakladatele Amazonu Jeffa Bezose překonal kdysi nepředstavitelnou částku 200 miliard USD a podnikatel, vynálezce a známý provokatér Elon Musk se přidal mezi osoby, jejichž hodnota majetku překonala 100 miliard USD díky pokračujícímu růstu akcií společnosti Tesla.

Musk tak rozšířil klub lidí s majetkem přes 100 miliard USD, který má teď díky němu čtyři členy. Kromě Muska a Bezose do něj patří také majitel a šéf Facebooku Mark Zuckerberg a spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates. Podle výpočtu agentury Bloomberg hodnota jejich majetku dosahuje 540 miliard USD.

Tento týden tak přinesl opět významný přínos pro majetek nejbohatších z bohatých, kterým pomáhá hlavně prudký růst akciových trhů, zvláště technologických akcií. Americké akcie v pátek stouply na nová maxima, protože investoři mají důvěru v nový přístup k inflaci představený centrální bankou USA (Fed).

Majetek Muska od počátku letošního roku stoupl o 76,1 miliardy USD. Je to však až druhá nejvyšší částka. Nejvíce letos zbohatl Bezos, hodnota jeho majetku stoupla o 84,9 miliardy USD. Od konce roku 2017, kdy jeho majetek překonal hranici 100 miliard USD, se hodnota jeho jmění zdvojnásobila, a to i poté, co loni při rozvodu postoupil čtvrtinu svého podílu v Amazonu bývalé manželce MacKenzie Scottové.

Prudký růst majetku nejbohatších lidí je v ostrém kontrastu se stavem světové ekonomiky. Ekonomický růst prudce klesl, protože pandemie donutila společnosti propustit miliony zaměstnanců a poptávka spotřebitelů prudce klesla. Ekonomické problémy nejvíce dolehli na mladé a pracovníky s nižšími mzdami.

"Není pochyb o tom, že pandemie zhorší nerovnost příjmů a bohatství, v krátkodobém i dlouhodobém horizontu," uvedl profesor Newyorské městské univerzity (CUNY) zabývající nerovnostmi v příjmech Miles Corak.

Od počátku letošního roku majetek 500 nejbohatších lidí světa podle seznamu sestavovaného agenturou Bloomberg stoupl o 871 miliard USD, tedy o 15 procent.