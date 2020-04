Madrid navrhne kvůli viru vznik fondu v objemu 1,5 bilionu eur

Madrid/Berlín - Španělská vláda navrhne svým unijním partnerům, aby byl vytvořen fond obnovy v objemu 1,5 bilionu eur (skoro 41 bilionů Kč) financovaný permanentním dluhem. Pomoct by měl zemím nejvíce zasaženým současnou koronavirovou krizí. Vyplývá to z návrhů, které má k dispozici agentura Reuters.

Španělský premiér Pedro Sánchez návrh představí svým evropským kolegům během čtvrtečního summitu. Španělsko se snaží být vůdčí zemí v jednáních, jejichž smyslem je nalézt přijatelné řešení poté, co Nizozemsko a Německo vyloučily emisi společných dluhopisů. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný zdroj ze španělské diplomacie.

"Jde o jiný systém, než jsme původně zamýšleli..., ale je to možnost, se kterou by mohli všichni souhlasit," dodal zdroj. Španělský návrh je v souladu s návrhem, který předložil unijní komisař pro rozpočet Johannes Hahn. Návrh počítá s tím, že peníze by měly být připraveny tak, aby je bylo možné začít rozdělovat hned na začátku ledna příštího roku a v následujících dvou až třech letech.

Podobně eurokomisař pro hospodářství Paolo Gentiloni v rozhovoru s německým časopisem Der Spiegel uvedl, že k řešení současné koronavirové krize bude potřeba pomoc zhruba za 1,5 bilionu eur. "Euroskupina teď předložila návrhy na pomoc v hodnotě přes 500 miliard eur na financování zdravotní péče, krátkodobé práce a na pomoc malým a středním podnikům. Zbývá tedy jeden bilion eur. To je zhruba částka, kterou se nyní musíme zabývat," prohlásil Gentiloni.

Ministři financí Evropské unie se 9. dubna dohodli na záchranném balíčku v objemu 540 miliard eur z prostředků Evropského stabilizačního mechanismu (ESM). Ten funguje jako záchranný fond eurozóny. Peníze mají pomoci k zotavení ekonomik zasažených koronavirovou krizí. Ekonomika eurozóny podle odhadu Mezinárodního měnového fondu (MMF) letos kvůli dopadům koronaviru vykáže propad o 7,5 procenta.

Zatímco jihoevropské země usilují o to, aby eurozóna náklady na oživení ekonomik sdílela prostřednictvím emise společných dluhopisů, Nizozemsko spolu s Německem, Rakouskem a Finskem tento návrh blokují. Další diskuse lídrů EU na téma záchrany evropských ekonomik je plánovaná na 23. dubna, a to prostřednictvím videokonference.