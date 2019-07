Madetě stouply tržby na 5,56 miliardy, zisk klesl

Ilustrační foto - Jihočeská Madeta, největší zpracovatel mléka v zemi, přesunula provoz z Řípce u Veselí nad Lužnicí do Plané nad Lužnicí na Táborsku. Dokončila tak tříletou investici v Plané za 300 milionů korun. Do Plané, kde má Madeta závod od roku 1968, přestěhovala nejdřív sýrárnu. Následovala plátkovna a porcovna sýrů a jako poslední se přesunula tavírnu sýrů. Na snímku z 8. února 2018 je pracovnice u nové linky na balení plátkového sýra, která dokáže vyprodukovat 120 balení za minutu.

Ilustrační foto - Jihočeská Madeta, největší zpracovatel mléka v zemi, přesunula provoz z Řípce u Veselí nad Lužnicí do Plané nad Lužnicí na Táborsku. Dokončila tak tříletou investici v Plané za 300 milionů korun. Do Plané, kde má Madeta závod od roku 1968, přestěhovala nejdřív sýrárnu. Následovala plátkovna a porcovna sýrů a jako poslední se přesunula tavírnu sýrů. Na snímku z 8. února 2018 je pracovnice u nové linky na balení plátkového sýra, která dokáže vyprodukovat 120 balení za minutu. ČTK/Pancer Václav

České Budějovice - Největší česká mlékárna Madeta měla loni konsolidované tržby 5,56 miliardy korun, meziročně stouply o necelá čtyři procenta. Konsolidovaný zisk po zdanění klesl loni o 40 procent na 179,8 milionu korun. Vyplývá to z výročních zpráv Madety za roky 2017 a 2018, které zveřejnila ve Sbírce listin. Madeta, jež denně zpracuje 950.000 litrů mléka, zaměstnává 1500 lidí.

Aktiva mlékárny loni meziročně vzrostla z 2,73 na 2,96 miliardy. Konsolidovaný provozní zisk klesl téměř o 39 procent na 222,1 milionu korun. Konsolidační celek tvoří mateřská firma Madeta, dále společnosti Milktrans, Madeta Agro, Jihočeské mlékárny. V loňském roce, jak uvádí výroční zpráva za rok 2018, skončila likvidace společnosti Madeta Tabbara S.A.L. V ní Madeta držela čtyřicetiprocentní podíl, firma vznikla v roce 2015 kvůli arabskému trhu a sídlila v Libanonu.

Loni přesunula Madeta výrobu z Řípce do Plané nad Lužnicí, dokončila také modernizaci tvarohárny v Jindřichově Hradci asi za 200 milionů Kč. Hlavním cílem firmy, jak uvádí výroční zpráva, je stavba sýrárny v závodě Planá nad Lužnicí, která by měla skončit v prvním čtvrtletí roku 2021 a zefektivnit výrobu. Generální ředitel Madety Milan Teplý ČTK již dříve řekl, že investice do nové sýrárny v Plané bude kolem 450 milionů Kč.

Madeta letos 1. července přišla o dodávky 200.000 litrů mléka denně z Mlékařského a hospodářského družstva JIH. Družstvo totiž začalo víc dodávat do Německa. Madeta si, jak řekl Teplý začátkem července, zatím zajistila 75.000 litrů mléka denně od firmy Interlacto a dalších farmářů z Moravy. Bude vyrábět méně trvanlivého mléka, nezdraží, nebude propouštět. Náklady na svoz jí denně stouply o 50.000 Kč, jejich celkovou výši ale neuvedla. Do srpna chce firma chybějící surovinu plně zajistit jinde.

Madeta exportuje kolem pětiny produkce, hlavními vývozními artikly jsou bílé přírodní sýry, sýry eidamského typu a sušené mléko. Nejvíc se jí exportně daří v zemích Blízkého Východu. Má čtyři výrobní závody - v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově.