Maďarsko kvůli pravidlu vlády práva hrozí vetováním rozpočtu EU

Budapešť - Maďarsko pohrozilo vetováním rozpočtu Evropské unie na období 2021-2027, informovala dnes agentura Reuters. Vládě premiéra Viktora Orbána vadí záměr podmínit vyplácení peněz z evropských fondů dodržováním principů právního státu. Podobný přístup má Polsko. Pokud další unijní země nezmění svůj postoj k pravidlu vlády práva, Maďarsko unijní rozpočet zablokuje, sdělil dnes Reuters mluvčí Orbánovy vlády. Budapešť chce rovněž vetovat fond na obnovu ekonomik v souvislosti s pandemií covidu-19.

Představitelé unijních zemí budou podle Reuters rozpočet projednávat dnes odpoledne v Bruselu. Maďarský server Portfolio píše, že Německo, které v současné době Evropské unii předsedá, chce zjistit stanovisko jednotlivých vlád k rozpočtové podmínce.

Maďarský postoj dnes potvrdil mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács. "Vaše dedukce je správná," odpověděl na dotaz Reuters, zda se Maďarsko zúčastní schůzky s cílem rozpočet a fond na obnovu ekonomik vetovat, pokud nebude podmínka přehodnocena.

Na závislosti čerpání unijních peněz na dodržování principů právního státu se shodli zástupci členských zemí a Evropského parlamentu. V budoucnu by podle nich mělo být vyplácení peněz provázané s respektováním demokratických zásad jako je nezávislost soudů nebo svoboda slova.

Kromě Maďarska s tímto principem nesouhlasí ani Varšava. Polský premiér Mateusz Morawiecki minulý týden pohrozil v dopisech hlavním představitelům EU podobným krokem jako nyní Budapešť.

Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro dnes prohlásil, že podmínění unijního rozpočtu je navrženo, aby "omezilo polskou svrchovanost". Varšava by podle něj měla rozpočet za těchto podmínek vetovat. "Jsem přesvědčen, že podobně jako premiér Orbán i předseda vlády Morawiecki využije tohoto práva," citovala ministra agentura Reuters.

Polsko argumentuje tím, že propojení čerpání unijních financí a dodržování principů právního státu by porušilo unijní předpisy a mohlo by vést k tomu, že by země přišly o peníze z fondů kvůli subjektivním politickým důvodům.

Unijní instituce už několik let vedou s Maďarskem a Polskem řízení kvůli obavám z porušování evropských hodnot. Vytýkají jim, že podkopávají nezávislost soudnictví a médií a omezují nevládní organizace.

Návrhy na pozastavení výplaty peněz v rámci unijního rozpočtu by měla předkládat Evropská komise. Země by její podněty musely stvrdit kvalifikovanou většinou hlasů. Tento dohodnutý kompromis je mírnější než původní požadavek komise, podle něhož by Brusel mohl přímo odstavit nějakou zemi od peněz, což by státy mohly zmíněnou většinou hlasů naopak zvrátit.