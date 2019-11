Lyžařský areál Monínec u Sedlce-Prčice zahájí v sobotu sezonu

Sedlec-Prčice (Příbramsko) - Lyžařský areál Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku zahájí v sobotu novou sezonu. Lyžovat se bude na horní části hlavní červené sjezdovky, kterou obsluhuje vlek kotva. Zpočátku bude areál pro lyžaře a snowboardisty otevřený vždy od pátku do neděle a současně i večer od úterý do soboty, informoval dnes ČTK mluvčí střediska Radek Polák.

Zasněžování zajišťuje technologie umožňující výrobu sněhu i při teplotách nad nulou, sníh se v areálu vyrábí už od začátku října. Lyžovat se od víkendu bude na půlkilometrové trati, a to od pátku do neděle od 09:00 do 16:00 nebo od úterý do soboty od 18:00 do 21:00.

"Na Monínci se na lyžařskou sezonu připravujeme již od léta, hlavní práce ale probíhají zhruba poslední měsíc. V sobotu ráno budeme mít již vše pro první návštěvníky přichystáno," uvedl výkonný ředitel areálu Jaroslav Krejčí.

S plným provozem areálu, který nabídne 1,2 kilometru dlouhou hlavní sjezdovku, hotelovou sjezdovku měřící 170 metrů nebo školní skipark vybavený jezdícím pásem, vlekem poma a půjčovnou lyžařského vybavení, se počítá zhruba od vánočních svátků.

Celodenní lyžování pro dospělého stojí v předsezoně 480 korun a pro dítě 385 Kč, pokud si zájemce pořídí skipas přes e-shop. Na pokladně přímo v moníneckém areálu dospělý zaplatí 515 a dítě 385 korun. Využít lze i levnější dvou- a čtyřhodinové tarify.