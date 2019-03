Praha - I když teploty mají v sobotu šplhat až ke 20 stupňům Celsia, lyžaři si stále mohou vybírat, kam vyrazit na hory. Především větší a výše položené areály stále lákají na příjemné jarní lyžování bez front, s dostatkem sněhu a za nižší ceny, byť sjezdovek je v provozu méně než v zimních měsících. Některá střediska uzavřou sezonu o nadcházejícím víkendu, další chtějí vydržet do konce března a několik až do Velikonoc v polovině dubna. Upravené tratě stále najdou také běžkaři.

Velké skiareály v Libereckém kraji jsou s výjimkou Ještědu stále v provozu a nabízejí levnější jízdné. Podmínky pro lyžování jsou výborné hlavně ráno a dopoledne, přes noc v Jizerských horách i Krkonoších mrzne. Dostatek sněhu je v horách i pro běžkaře a třeba tratě na Jizerské magistrále se stále upravují s výjimkou čtyř krátkých úseků o celkové délce asi 12 kilometrů. Důvodem je ochrana vzácného tetřívka.

I v Královéhradeckém kraji jsou na lyžování velmi dobré podmínky. Sjezdovky jsou volnější, leží na nich od 30 do 110 centimetrů sněhu. Běžkaři mají v Krkonoších a Orlických horách k dispozici desítky kilometrů upravených tratí.

Největší krkonošské lyžařské středisko ve Špindlerově Mlýně nabízí přes 20 kilometrů upravených sjezdovek. O víkendu bude v areálu Svatý Petr kvůli mistrovství ČR v lyžování uzavřena pro veřejnost černá sjezdovka. Sezona ve Špindlerově Mlýně by měla pokračovat minimálně do 7. dubna. Ve SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou jsou otevřené už pouze výše položené areály, a to Černá hora, Pec pod Sněžkou a Velká Úpa. Od pondělí se bude lyžovat už jen na Černé hoře a v Peci, začne také platit ceník vedlejší sezony. V provozu jsou stále i velká střediska v Orlických horách v Říčkách a v Deštném.

Skiareály v Pardubickém kraji spějí ke konci sezony. O víkendu se bude naposledy lyžovat na Bukové hoře, ještě příští týden bude otevřený areál v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem. Provoz už ale bude jen na části tratí.

Poslední dny lyžování mohou využít návštěvníci větších horských středisek v Jihočeském kraji. Areály Lipno a Zadov předpokládají, že provoz udrží do konce března. Hochficht na česko-rakouské hranici Šumavy končí už o víkendu.

V Plzeňském kraji se i s nástupem kalendářního jara stále lyžuje, v provozu ale zůstávají už jen největší zimní areály v Železné Rudě. Upravené sjezdovky nabízí největší areál v kraji Ski&Bike Špičák, areál Nad Nádražím - Belveder a také Alpalouka. Na hřebenech Šumavy ještě leží přes metr sněhu a ve vyšších polohách se pořád upravují některé stopy pro běžkaře.

V Krušných horách je stále alespoň částečně v provozu většina hlavních skiareálů. Lyžaře lákají na slunečné počasí a snížené ceny jarní sezony. Sjízdné jsou na hřebenech hor i některé běžecké trasy, pokračuje jejich strojová úprava.

Lyžařská sezona v Olomouckém kraji končí a v provozu už zůstávají pouze vleky v Jeseníkách, kde lze vyrazit i na běžky. Zřejmě poslední lyžařský víkend bude tento týden v Branné na Šumpersku. Lyžuje se také na Červenohorském sedle, v provozu jsou vleky v Karlově.

Rovněž lyžařská sezona ve Zlínském kraji se chýlí k závěru. Poslední možnost zalyžovat si v této sezoně budou mít zájemci o víkendu ve středisku Troják v Hostýnských vrších. S lyžařskou sezonou se o víkendu rozloučí i Ski areál Razula ve Velkých Karlovicích. Sezona zatím nekončí ve Ski centru Kohútka u Nového Hrozenkova.

V Moravskoslezském kraji mohou lyžaři ještě vyrazit do několika středisek. V provozu je například největší areál v regionu Ski Bílá, lyžuje se i v nedalekém Ski Mezivodí či ve SkiParku Gruň ve Starých Hamrech. Většina areálů ale už sezonu ukončila.

Ve středních Čechách se ještě lyžuje na Monínci u Sedlce-Prčice a v Chotouni u Prahy. V provozu by tato střediska měla být nejméně do neděle, respektive do konce března. Naopak na Šibeničním vrchu u Mnichovic a v Kvasejovicích už letošní sezona skončila.