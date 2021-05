Loučící se brankář Drobný: Je čas na změnu, Budějovicím děkuji za šanci

České Budějovice - Naposledy v první lize dnes nastoupil za fotbalisty Českých Budějovic brankář Jaroslav Drobný. Podle jednačtyřicetiletého gólmana nastal čas na změnu klubu. Bývalý reprezentační brankář ještě neplánuje konec kariéry a chce pečlivě zvážit, kam přesně povedou jeho příští kroky.

"Rozhodnutí skončit v Budějovicích ve mně zrálo delší dobu. Dá se říct, že prakticky od zimy bylo skoro jisté, že tady po sezoně nebudu pokračovat. Mám trošku jiný názor na fotbal než někteří lidé, kteří tady v klubu pracují. Ale to je naprosto normální. Zkrátka všechno směřovalo k tomu, že v Budějovicích skončím," řekl Drobný v on-line rozhovoru s novináři po utkání 33. ligového kola se Slováckem, v něm Jihočeši prohráli 0:1.

Drobný se na jih Čech vrátil na podzim 2019 po 18 letech, které strávil v zahraničí. "Tenkrát mi to dávalo smysl. A moc Budějovicím děkuji, že jsem tu šanci dostal a mohl si tady ještě ligu zachytat. Realita je taková, že ten tým má v současnosti na to 11. až 12. místo v lize. Myslím si, že je pro mě správný čas na změnu," uvedl Drobný.

Zatím není rozhodnutý, kam po sezoně zamíří. Některé nabídky se mu rýsují, ale nechce se ukvapit. "Rozhodně neskočím hned po všem. Je tu jedna možnost z Německa, kde bych mohl pracovat jako trenér brankářů. Potom je i šance, že bych mohl pokračovat jako hráč v Řecku a také v jednom českém ligovém klubu. Ale musí to pro mě mít smysl. Jinak si klidně dám na rok pauzu," řekl.

V minulosti působil v Německu, Anglii, Nizozemsku a Řecku. "Kam mě to láká víc? Co se týče života, tak je to jasně Řecko. Ale když to vezmeme po fotbalové stránce, tak Německo je někde jinde. Bundesliga má úplně jiný level," uvedl Drobný.

Před dnešním utkáním se s ním Jihočeši oficiálně rozloučili. Klub zastupoval dlouholetý mládežnický trenér Jiří Vlček, jenž Drobného po jeho příchodu z Žirovnice vedl jako první kouč v Dynamu. "Když jsem tam Vlčáka viděl, měl jsem slzy na krajíčku. Vzpomínám, jak tady na nás řval, když jsme byli mladí. Ale nebýt jeho, nikam jsem to nedotáhl. Stejně tak moc rád vzpomám na další trenéry z Českých Budějovic Miroslava Jirkala nebo Pavla Tobiáše, který mi jako první dal šanci v první lize," řekl.

Neobává se, že by po jeho odchodu měli Jihočeši problémy na místě gólmana. "Je tu Vorlís (Vojtěch Vorel) a už by měl začít chytat pravidelně. Pak je tady Dan Kerl, který za poslední dobu hodně vyrostl a zasloužil by si, aby dostal šanci. Myslím si, že Budějovice to zvládnou," dodal Drobný.