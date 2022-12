Loprais před Dakarem: Bez Kamazu je šance na dobrý výsledek vyšší, ale tlak také

Frenštát pod Radhoštěm - Již sedmnáctý start na slavné Rallye Dakar čeká Aleše Lopraise, který se na přelomu prosince a ledna v Saúdské Arábii opět představí s kamionem Praga. Synovec šestinásobného vítěze této rallye Karla Lopraise se bude snažit výrazně vylepšit svůj výsledek z loňského roku, kdy po technických problémech nedokončil jednu z etap a v cíli byl nakonec po udělení vysoké penalizace klasifikovaný až na 21. místě.

Samotný závod navíc ovlivní i absence továrního týmu Kamaz, jenž s ohledem na sankce proti Rusku za válečný konflikt na Ukrajině bude na startu chybět. Jeho piloti přitom ovládli posledních šest ročníků rallye a osmnáct od roku 2000.

"Příležitost získat výborný výsledek je určitě vyšší, ale na druhou stranu se do popředí hrnou další střelci, kteří třeba i chvilku vynechali. Myslím si, že závod bude vyrovnanější, což zvýší tlak, ale díky tomu to může být zároveň zábavnější. Na špici se to může pěkně střídat," uvedl dvaačtyřicetiletý Loprais v tiskové zprávě.

Loprais bude patřit mezi nejzkušenější piloty na startu, jeho maximem je třetí místo z roku 2007. "Někteří jezdci třeba poprvé zažijí to, že budou v kategorii kamionů otevírat trať. To není nic jednoduchého, protože pak se jezdec musí při najíždění dun a ve všech dalších situacích spolehnout jen sám na sebe. Jet první je docela o nervech i pro navigátora a je to něco úplně jiného, než když jedeš po stopách jednoho nebo tří kamionů," podotkl rodák z Olomouce.

Tým z Frenštátu pod Radhoštěm se v rallye představí popáté s kamionem Praga, tentokrát v pozměněném barevném designu, ale bez výrazných technických úprav. "Udělali jsme drobné úpravy v rámci zesílení podvozku a řazení převodovky, ale do větších extrémů jsme se nepouštěli. Dakar má být delší než předešlé ročníky, a proto vidíme sázku na prověřené auto jako správnou cestu," vysvětlil Loprais.

K výraznějším úpravám se neodhodlal i proto, že nebylo jasné, zda a jak Mezinárodní automobilová federace upraví technické předpisy. Nakonec se v pravidlech nezměnilo nic.

Loprais se každopádně na další ročník Dakaru těší. "Z mého pohledu bude zajímavější než kdy jindy. Zároveň věřím, že klíčový bude klid a aby člověk zachoval chladnou hlavu," dodal Loprais, s nímž budou v posádce opět navigátor Jaroslav Valtr mladší a mechanik Petr Pokora.