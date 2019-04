Praha - Loni se na Energetický regulační úřad (ERÚ) s podněty obrátilo rekordních 13.489 lidí, meziročně o 14,4 procenta více. Nejčastěji šlo o stížnosti, dotazy a žádosti o zjištění informace. Každá osmá stížnost nebo dotaz mířily na zprostředkovatele, aukce, poradce nebo podomní prodej. ERÚ o tom informoval na tiskové konferenci.

"Jde o varovná čísla. Téměř dvoutisícový roční přírůstek podání opakující se v posledních letech vypovídá o podmínkách na trhu. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že řada stížností je navázána na přechod mezi dodavateli, a právě loni byl počet těchto změn také rekordní," uvedl předseda Rady ERÚ Jan Pokorný. Pro letošek úřad odhaduje zhruba 17.000 podnětů od lidí.

Stejně jako v posledních letech vévodily podnětům od spotřebitelů problémy s fakturací a platebními podmínkami, byla jich zhruba pětina. Podle ERÚ nemusí jít jen o chyby ve vyúčtování nebo nevyřízené reklamace. Do této skupiny spadá třeba i nastavení záloh.

Se 14 procenty jsou na druhém a třetím místě podněty o změně dodavatele a smluvním sankcím. Společně se čtvrtou příčkou, odstoupením od smlouvy či výpovědí, jde podle ERÚ o příbuzná témata. Nejvyšší sankce, kterým spotřebitelé v energetice čelí, bývají spojené s nedodržením úvazku u smluv na dobu určitou.

Ne vždy přitom musí jít o pokuty, které jsou vepsané přímo ve smlouvě o dodávkách energií. Několikatisícové sankce se mohou ukrývat i v navázaných smlouvách, například zpoplatnění závazné přihlášky do aukce nebo úhrada služeb zprostředkovateli. "Samotní zprostředkovatelé, počítáme-li mezi ně i podomní prodejce, stojí přinejmenším za každým osmým podáním a v praxi jim patří ještě mnohem větší podíl. Hledejme je třeba ve skupině sankcí, u nevyžádaných změn dodavatele nebo u chybně ukončených smluv," doplnil Pokorný.

Velká část podnětů míří na takzvané energetické šmejdy, které úřad vnímá jako značný problém. Proto vítá návrh novely zákona o ochraně spotřebitele, který minulý týden představilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Novela, která by podle náměstka MPO Reného Neděly měla platit od začátku příštího roku, počítá například se snazším vypovídáním smluv. Podle MPO také omezí maximální délku trvání smlouvy na dobu určitou mezi obchodníkem a spotřebitelem na 36 měsíců. Aktuálně tato doba není omezena. Další novinkou je zákaz sankcí plynoucích z automatického ukončení smluv. Platnost plných mocí bude omezena pouze na šest měsíců. Osoby vykonávající zprostředkovatelskou činnost se budou muset zapsat do registru vedeného u ERÚ do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona.

Podněty k ERÚ v roce 2018 (v procentech):

Fakturace, platební podmínky 22 Změna dodavatele 14 Smluvní sankce 14 Odstoupení, výpověď smlouvy 11 Zprostředkovatelé, aukce, poradci 10 Zjištění dodavatele 5 Změna smlouvy 3 Podomní prodej 3 Dotazy k energetickým zařízením 2 Změna odběratele 2 Ostatní 14

Zdroj: ERÚ